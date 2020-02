Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di oggi 13 febbraio

Stasera in tv – Le Iene Show: puntata, video e scherzi di...

Riparte oggi, 13 febbraio, la nuova stagione di Le Iene Show fra scherzi, interviste irriverenti e inchieste: le anticipazioni di stasera in televisione



La nuova stagione di Le Iene Show riapre il sipario oggi con due scherzi ai politici e un’inchiesta che porterà a rivelazioni incredibili. Sulla puntata di questa sera in tv sono trapelati dal web molti rumors… vediamo insieme cosa accadrà su Italia 1 alle ore 21.20.

Nuova stagione, nuove sorprese e nuovi scherzi alle Iene Show

Nunzia De Girolamo e suo marito Francesco Boccia saranno i protagonisti di uno degli scherzi delle Iene di stasera. La coppia che scoppia si trova notoriamente su versanti politici opposti.

L’ex ballerina di Ballando con le stelle farà da complice alle Iene e fingerà di voler scendere in campo al fianco di Matteo Renzi. Come è ovvio immaginare, Francesco Boccia, ministro delle Autonomie, alla notizia rimarrà basito. L’ex ministra rincarerà la dose dicendogli, poi, di aver accettato la candidatura offertale da Matteo Renzi e di avere con lui creato un’alleanza che include anche Matteo Salvini e tutto il centrodestra.

Il solitamente misurato esponente del Pd andrà su tutte le furie.

L’ironia contraddistingue anche l’intervista delle iene a Mattia Santori, uno dei creatoti del movimento delle Sardine. Il giovane dovrà misurarsi con un citofono a cui risponderanno tutti i maggiori esponenti della politica italiana. L’analogia è un chiaro riferimento al citofono da cui Matteo Salvini contestò le gesta di un presunto spacciatore.

Verrà intervistato anche Brunori Sas, il cantautore calabrese che con l’album intitolato Cip! ha scalato tutte le classifiche musicali italiane.

La Iena Gaetano Pecoraro, mostrerà cosa sta accadendo a Foggia, città dove in meno di un mese ci sono stati un omicidio e sei attentati incendiari. Queste sono solo alcune delle conseguenze a cui sono andati incontro coloro che nella zona si sono ribellati al pizzo imposto dalla Società foggiana, organizzazione di stampo mafioso di cui, al di fuori del territorio pugliese, difficilmente si è sentito parlare.

Le Iene Show, scherzo al marito di Nunzia De Girolamo, Francesco Boccia

