Stasera in tv – Allied, Un’ombra nascosta: trama, cast e trailer del film

Il film Allied – Un’ombra nascosta racconta di una storia d’amore nata durante la seconda guerra mondiale a Casablanca: attori e trama del film di oggi, 13 febbraio.

La pellicola intitolata Allied – Un’ombra nascosta, ambientata nel 1942 durante la guerra, ha inizio a Casablanca, dove due spie si incontrano per assassinare un ambasciatore tedesco.

Durante la missione, l’amore si metterà di mezzo, ma non sarà il solo. Il film inizierà alle ore 20.20 su Canale 5.

Allied – Un’ombra nascosta, trama

Nel 1942, il comandante dell’aviazione franco-canadese Max Vatan giunge a Casablanca per portare a termine una missione che potrebbe essere la chiave per mettere fine al conflitto mondiale. Il comandante, dopo essersi paracadutato nel deserto, si addentra nella città marocchina per incontrare Marianne Beausejour, sua complice nella missione e già sul posto, e per fingersi suo marito. I due iniziano quindi a stringere relazioni in Marocco con l’intento di farsi invitare al ricevimento dell’ambasciatore tedesco di Casablanca, loro reale bersaglio.

Fra in bacio fake e l’altro, le due spie internazionali si innamorano davvero e, contro ogni pronostico, riescono sia a portare a temine la missione che a sfuggire alla morte.

Offuscato dalla passione per la collega, il comandante inizierà però a notare alcune ombre nella sua relazione a cui, inizialmente, non aveva dato peso.

Allied – Un’ombra nascosta, cast completo:

Brad Pitt (Max Vatan)

(Max Vatan) Marion Cotillard (Marianne Beausejour)

(Marianne Beausejour) Jared Harris (Frank Heslop)

Matthew Goode (Guy Sangster)

Lizzy Caplan (Bridget Vatan)

Anton Lesser (Emmanuel Lombard)

Daniel Betts (George Kavanagh)

Simon McBurney (ufficiale S.O.E.)

Thierry Frémont (Paul Delamare)

August Diehl (Hobar)

Camille Cottin (Monique)

Charlotte Hope (Louise)

Marion Bailey (sig.ra Sinclair)

Allied, le candidature:

Candidatura al Premi Oscar

per i migliori costumi

per i migliori costumi Candidatura al BAFTA

per i migliori costumi a Joanna Johnston



per i migliori costumi a Candidature al Satellite Award

per la migliore scenografia a Gary Freeman e per il miglior suono

per la migliore scenografia a e per il miglior suono Candidatura al Critics Choice Award

per i migliori costumi a Joanna Johnston



per i migliori costumi a Joanna Johnston Candidatura al Visual Effects Society

per i migliori effetti speciali di supporto in un film

per i migliori effetti speciali di supporto in un film Candidatura al Jupiter Award

per il miglior attore internazionale a Brad Pitt

per il miglior attore internazionale a Candidatura al Saturn Award

per il miglior film d’azione / avventura

per il miglior film d’azione / avventura



Allied – Un’ombra nascosta, trailer

