Silvia Toffanin, crisi con Pier Silvio Berlusconi: “Un sogno infranto”

Silvia Toffanin, c’è aria di crisi con Pier Silvio Berlusconi. Da troppo tempo lei aspetta una proposta di matrimonio che tarda ad arrivare. E ora non ne può più.

Silvia Toffanin ha 40 anni, da 20 sta con Pier Silvio Berlusconi e insieme hanno due figli, Lorenzo Mattia di 9 anni e Sofia Valentina di 4. Tutto bello, tutto perfetto. O forse no? Quello che manca è evidente e tutti si fanno la stessa domanda: “Perché Silvia e Pier Silvio non si sposano?”.

Silvia Toffanin non ne può più: “Ma quando mi sposi?”

Come riporta anche il Settimanale Nuovo, pare che la Toffanin si sia stufata di aspettare una proposta che non arriva mai. Le sue amiche di lungo corso si sono tutte sposate (Ilary Blasi, Elena Santarelli ed Elisabetta Canalis solo per citarne alcune) e persino la prima figlia del suo compagno Lucrezia Vittoria si è già sposata.

Lei invece no. La Toffanin, come fanno notare i colleghi di Nuovo, ha rinunciato a tanto per la famiglia accontentandosi di limitare il proprio lavoro all’appuntamento monosettimanale di Verissimo ed accettando di andare a vivere lontano dal caos milanese rifugiandosi a Portofino eppure il suo sogno continua ad infrangersi. Inoltre Pier Silvio Berlusconi ora dovrebbe essere molto più tranquillo dal punto di vista lavorativo dato che il Tribunale di Milano ha rigettato i ricorsi di Vivendi e Simon Fiduciaria che volevano far sospendere la nuova holding Mediaset che si chiama Media For Europe.

Per cui insomma non ci sono più scuse. Tanto più che non molto tempo fa la Toffanin ha confessato: “Dicono sempre che piango quando guardo i matrimoni, ma non riesco a non farlo”.