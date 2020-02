Serena Brancale, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Chi è Serena Brancale: cosa sappiamo, carriera e curiosità sulla giovane cantautrice italiana, gli esordi, i successi, Sanremo.

Nata a Bari, classe 1989, l’approccio di Serena Brancale al mondo della musica è precoce: a soli sette anni, inizia a suonare prima il violino e poi il pianoforte. Contemporaneamente, si dedica sia alla danza che alla recitazione.

Dopo aver conseguito la maturità classica, si iscrive all’Accademia delle Belle Arti di Bari in grafica pubblicitaria e fumetto. Nel frattempo, si dedica alla radio, come speaker, e alla recitazione, partecipando a diversi spettacoli teatrali.

Carriera e curiosità sulla cantautrice Serena Brancale

Il suo esordio sul grande schermo arriva grazie ad Alessandro Piva, che la vuole nel film Mio cognato con Sergio Rubini e Luigi Locascio, successivamente è nel cast del film Da che parte stai. Intanto, fonda un suo quartetto musicale e dopo essere stata scartata da X-Factor, tenta la strada di Sanremo. Partecipa nel 2015 in gara tra le Nuove Proposte con il brano Galleggiare. Si tratta del singolo che dà anche il titolo al disco.

Grazie a quella partecipazione, inizia a ottenere un certo riscontro a livello di pubblico e critica. Apre i concerti del trio Il Volo e di Mario Biondi, quindi nel 2018 entra nella scuderia di Carlo Avarello, chiamata ‘Isola degli Artisti’. Partecipa al premio Lunezia e alla trasmissione tv ‘Skianto’, condotta da Filippo Timi. In questi anni si è esibita in molti club in giro per l’Italia. Il suo inconfondibile timbro l’ha resa una delle cantanti soul più apprezzate d’Italia. Tatuatissima, ha due fratelli: Lele e Nicole, oltre a due nipoti piccoli. Inoltre, il suo fidanzato è il collega musicista Walter Ricci.