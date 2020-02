Frasi romantiche, d’amore, canzoni, citazioni e gli auguri da inviare per whatsapp per il giorno di San Valentino 2020

Fare gli auguri di San Valentino significa scrivere su un biglietto o per whatsapp una frase romantica che possa esprimere il nostro amore. Canzoni, citazioni e poesie ci vengono in nostro aiuto, così come frasi romantiche già pronte da inviare .

Per il giorno di San Valentino 2020, festa degli Innamorati, dovrete aprire il vostro cuore e confessare il vostro amore al vostro partner. Non basteranno infatti fiori e cioccolatini per dimostrare il vostro bene, forse giusto un biglietto aereo potrà mitigare l’assenza di parole d’amore da parte vostra. Per non farvi trovare impreparati ecco a voi una selezione di frasi romantiche e d’amore, citazioni famose, frasi di canzoni per fare gli auguri di San Valentino alla vostra dolce metà magari da inviare via whatsapp per un buongiorno da veri innamorati.

Leggi anche -> San Valentino 2020, cosa fare e dove andare: idee, viaggi low cost, mete romantiche

Frasi romantiche per San Valentino

Il 14 febbraio è la festa dell’amore e la cosa migliore che potrete fare è scrivere di vostro pugno i vostri sentimenti. Probabilmente non sarete Shakespeare, ma sarete sinceri, dote che in un rapporto è assai apprezzabile, sicuramente più necessaria di essere dei bravi poeti. Ma se la fantasia langue, ecco alcune frasi romantiche e d’amore che potete inviare al vostro partner per gli auguri di San Valentino. A vostro servizio ci sono anche tutte le canzoni, i quadri o i libri che nei secoli hanno celebrato l’amore. Insomma trovare le parole per dire ‘ti amo’ anche tramite whatsapp non dovrebbe dunque essere così difficile. Ecco delle frasi pensate proprio per la festa di San Valentino.

Ti amo. Buon San Valentino!

Sei arrivata nella mia vita senza un perché, ma ora che ci sei hai dato un perché alla mia vita.

I miei San Valentino durano 365 giorni l’anno, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d’amore.

In questo giorno si festeggia l’amore, ma per me è un giorno normale perché ogni giorno passato con te è la Festa dell’amore!

Oggi festeggio il nostro amore. Perché non c’è fortuna più grande di averti al mio fianco.

Sei il mio tutto di ogni mio giorno. E oggi è il giorno in cui dirtelo ancora più forte! Auguri

Che il nostro amore possa essere più forte di ogni tempesta e che questo giorno ci possa insegnare a ballare sotto la pioggia. Auguri di San Valentino!

Leggi anche -> San Valentino 2020: frasi romantiche per la festa

Citazioni famose per San Valentino

L’amore è un sentimento universale e talmente forte che è da sempre presente in poemi, libri e canzoni. E’ sempre stato l’amore a spingere scrittori, poeti e artisti a mettersi al lavoro, facendoli creare opere poi diventate immortali. E’ l’amore quindi, quel motore che muove tutto, e, come direbbe Dante, che ‘move il sole e le altre stelle’. Se siete in cerca di frasi d’amore, frasi romantiche, che colpiscano dritto al cuore e sappiano emozionare vi proponiamo qui di seguito frasi d’amore di grandi scrittori e poeti, citazioni famose, frasi d’amore che valgono ovviamente per tutti i giorni non solo per San Valentino.

Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore. [Pablo Neruda]

Amore mio ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. [Alda Merini]

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato [Walt Withman]

Amami, perché senza te niente posso, niente sono. [Paul Verlaine]

Non ti chiedo di amarmi, solo di lasciarti amare [Saffo]

Amor ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacere sì forte che, come vedi, ancor non m’abbandona [Dante Alighieri]

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse…mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire [William Shakespeare]

L’amore non è una passione. L’amore non è un’emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza [Osho]

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo [Pablo Neruda]

L’amore non guarda con gli occhi, ma con l’anima [William Shakespeare]

In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto [Pablo Neruda]

Che l’amore sia tutto è tutto ciò che sappiamo dell’amore [Emily Dickinson]

L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà [Herman Hesse]

La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà [Isabel Allende]

Un bacio, insomma, che cos’è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole ‘t’amo’ [Edmond Rostand]

Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell’intera mia vita! E se Dio vuole, ancor meglio t’amerò dopo la morte. [Elizabeth B. Browning]

Per me si tratta di qualcosa di più dell’amore. E non potrò mai smettere di amarti [Byron]

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. [Antoine de Saint-Exupery]

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. [Samuel Beckett]

Smetterò di amarti solo quando un pittore sordo riuscirà a dipingere il rumore di un petalo di rosa cadere su un pavimento di cristallo di un castello mai esistito [Jim Morrison]

L’amor che move il sole e le altre stelle. [Dante Alighieri]

Frasi sull’amore per San Valentino

Nella vita ci sono pochissime certezze. Una di queste è che prima o poi tutti noi ci innamoriamo. A volte è per sempre, a volte purtroppo no. C’è chi avrà un solo grande amore nella vita, chi ne collezionerà un bel po’. In ogni caso lacrime d’amore toccherà versarle un po’ a tutti, così come tutti prima o poi sorrideremo d’amore. Un sentimento così universale ha smosso le penne di tantissime persone che hanno affidato a tumblr, facebook, twitter i loro pensieri. Abbiamo raccolto le più belle frasi d’amore trovate sul web, frasi romantiche alcune diventate ormai delle citazioni cult, altre frutto di scrittori in erba. Frasi d’amore e romantiche che potrete sfruttare per inviare i vostri auguri di San Valentino, ma ricordate di citare l’autore!

Ci sono cose che possono dire solo gli occhi. Tutto il resto è rumore. [Cinzia Zadro]

Mi sono sempre chiesta: ma quando è il momento giusto per dire ti amo a una persona? Oggi, finalmente, so rispondermi. Semplicemente è quando non puoi farne a meno. Quando guardi chi ami e non riesci a trattenerti , da quanto il sentimento straripa dal cuore. [Sonia Mencarelli]

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. [Dr. Seuss]

Vieni qui, ti spiego come è stare tra le tue braccia.

L’hai mai fatto un viaggio importante? Anche breve, uno di quelli che ti portano a fare un esame universitario, un’interrogazione, un colloquio, una visita medica urgente. L’hai mai fatto? Credo proprio di sì. Ecco. Stare tra le tue braccia è il viaggio di ritorno, quando finalmente è tutto ok. [Susanna Casciani]

Come si fa a capire se è amore? Quando va tutto male, ma male male, e non si sopporta più l’altro, e lo vorremmo picchiare, lo vorremmo far sparire, lo vorremmo cambiare, lo vorremmo mandare via, via, più lontano possibile, però non lo facciamo.

Quando, per una volta, ce ne freghiamo di aver ragione e pensiamo alla nostra storia. Ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di sistemare le cose. Questo è amore: finire nello schifo insieme e uscirne insieme.

Nessuno è immune alle crisi, alla scarsa sopportazione, alla noia, ai dubbi, ai problemi. Nessuno. Solo alcuni ce la fanno. Amore è resistere, fino alla fine. E’ una sfida, [Susanna Casciani]

Frasi d’amore di canzoni famose per San Valentino

E poi ci sono le canzoni. Poesie in musica che parlano al cuore e parlano soprattutto di amore. Ogni coppia ha la sua canzone, quella che ha segnato un momento della storia, quella che ricorda magari gli inizi della relazione o quella che sembra raccontare proprio la storia della loro vita. Frasi di canzoni che sono pezzi di poesia, frasi d’amore, frasi romantiche da dedicare magari proprio per San Valentino.

A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia

le forze della natura si concentrano in te

A te che sei la miglior cosa

Che mi sia successa

A te che sei

Semplicemente sei

sostanza dei sogni miei [Jovanotti]

Supererò le correnti gravitazionali

lo spazio e la luce per non farti invecchiare.

E guarirai da tutte le malattie

perché sei un essere speciale

ed io, avrò cura di te [Battiato]

Turbini e tempeste io cavalcherò

volerò tra il fulmini

per averti [Gianna Nannini]

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu nell’universo

Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero di più, di più, di più, di più [Mia Martini]

Ti verrò a prendere con le mie mani

E sarò quello che non ti aspettavi

Sarò quel vento che ti porti dentro

E quel destino che nessuno ha mai scelto

E poi l’amore è una cosa semplice [Tiziano Ferro]

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre, sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai [Gianna Nannini]

Il regalo mio più grande sei tu [Tiziano Ferro]

Solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te [Negramaro]

Io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l’essenziale [Marco Mengoni]

Amami come la terra, la pioggia, l’estate

amami come se fossi la luce di un faro nel mare

amami senza un domani senza farsi del male

adesso amami dopo di noi c’è solo il vento che porta via l’amore [Emma Marrone]

Più bella cosa non c’è

più bella cosa di te

unica come sei

immensa quando vuoi

grazie di esistere [Eros Ramazzotti]

Quanto t’ho amato e quanto t’amo non lo sai

non l’ho mai detto e non te lo dirò mai

nell’amor le parole non contano

conta la musica [Roberto Benigni]

Ama e ridi se amor risponde

piangi forte se non ti sente

dai diamanti non nasce niente

dal letame nascono i fior

dai diamanti non nasce niente

dal letame nascono i fior [Fabrizio De Andrè]

Vorrei essere il vestito che porterai il rossetto che userai vorrei sognarti come non ti ho sognato mai ti incontro per strada e divento triste perché poi penso che te ne andrai [Lucio Dalla]