Tumore Samantha De Grenet, il dramma nascosto della showgirl: “Perché non ho detto nulla”

Tumore Samantha De Grenet, il dramma nascosto della showgirl. Nessuno sapeva quello che ha passato se non i suoi stretti famigliari.

Samantha De Grenet era un po’ sparita dai radar televisivi negli ultimi tempi, ma nessuno sapeva o poteva immaginare cosa le stesse accadendo. La concorrente della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi stava vivendo un dramma atroce che ha tenuto tutto per sè.

Leggi anche –> Luca Barbato: chi è il marito di Samantha De Grenet

La malattia di Samantha De Grenet

La showgirl ed ex naufraga ha affrontato un tumore sola con il supporto della sua famiglia. Sul Settimanale Nuovo spiega il suo dramma e rivela anche il motivo per il quale ha deciso di non rendere pubblica la sua situazione: “Non ne ho mai parlato perché credo che per affrontare un certo tipo di argomento si debba essere pronti e forti. E soprattutto bisogna mandare un bel messaggio e non uno di debolezza o di fallimento”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Samantha ha affrontato la malattia con l’aiuto dei suoi genitori, del marito Luca Barbato e del figlio Brando. E solo dopo il delicato intervento chirurgico ha deciso di uscire allo scoperto: “Ho lottato per un anno e mezzo e non ho mai voluto dire questa cosa. Sono stata frenata da quei possibili quattro stupidi che magari potevano dire ‘Ecco un’altra che parla delle sue cose per un po’ di pubblicità. Ci sono situazioni che finiscono bene come la mia e altre che non finiscono bene. Forse la gente prima di parlare dovrebbe collegare il cervello”.

Poi conclude: “Quando riuscirò a parlarne senza piangere e senza impietosire lo farò. Spero di dare forza e coraggio a molte donne che hanno passato quello che ho passato io”.