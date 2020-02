La coppia De Benedetti Carlotta paga a carissimo prezzo l’alterco avvenuto qualche notte fa. Tra i due è finita in rissa selvaggia, ora il provvedimento.

Un caso molto controverso scuote l’allegria e la leggerezza che contraddistingue ‘La Pupa e il Secchione’. La trasmissione Mediaset condotta da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani ha visto tre giorni fa una rissa in piena regola andata in scena tra Carlotta Cocina e Giovanni Tobia De Benedetti.

LEGGI ANCHE –> La Pupa e il Secchione: lite tra la Cocina e De Benedetti – VIDEO

I due sono arrivati ben presto alle mani, dopo un violento scambio reciproco di insulti. Tutto è sorto dopo uno scherzo perpetrato in piena notte da parte di lei a lui. De Benedetti non ha apprezzato. In effetti lo scherzo non è stato molto simpatico, con la ragazza che ha versato in testa al giovane una lattina di birra mentre quest’ultimo stava dormendo. Da quella che sembrava essere poi una innocua lotta a suon di cuscinate, si è passati a ben peggio. La situazione è degenerata abbastanza presto.

LEGGI ANCHE –> La Pupa e il Secchione: la puntata dell’11 febbraio – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

De Benedetti Carlotta, squalifica per loro da ‘La Pupa e il Secchione’

Tobia De Benedetti ha stretto con eccessiva forza il polso di Carlotta e quest’ultima ha avvertito del dolore. Lì il rapporto tra i due è finito con il compromettersi in maniera definitiva ed è iniziato lo scambio di insulti. Per ripicca, la ‘pupa’ ha anche bagnato con dell’acqua il lato del letto di lui, che ha dovuto dormire da un’altra parte. La rissa tra Carlotta e De Benedetti non è affatto piaciuta alla produzione de ‘La Pupa e il Secchione’. Infatti in seguito è giunto il comunicato con il quale si annuncia la squalifica della coppia con effetto immediato. Lo stesso Paolo Ruffini ha reso noto il provvedimento. “Questo è un esperimento antropologico. Siete qui per mettervi a confronto e per migliorarvi l’un l’altro. In questo caso l’esperimento è fallito e siete squalificati”.