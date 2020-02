Petra Magoni, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice e cantante

La cantante e attrice Petra Magoni è considerata una delle più originali ed eclettiche artiste italiane. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Petra Magoni è una cantante e attrice italiana che si è fatta conoscere soprattutto grazie al piccolo schermo, ma non solo. E’ considerata – e a ragione – una delle artiste più originali ed eclettiche in assoluto sul panorama nazionale. In attesa di vederla stasera a Skianto Sanremo 67, conosciamola più da vicino.

L’identikit di Petra Magoni

Petra Magoni è nata a Pisa il 28 luglio 1972, sotto il segno del Leone. Ha sempre avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo, d sin da piccola ha cominciato a cantare in un coro di voci bianche. Negli anni ha studiato diverse tipologie di canto, tra cui il gregoriano e il jazz, e dopo un percorso al Conservatorio di Livorno e all’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Milano ha sperimentato anche il genere rock con il gruppo “Senza freni”.

Petra Magoni ha intrapreso le prime esperienze lavorative negli anni ’90, partecipando al Festival di Sanremo per ben volte – nel 1996 con E ci sei e nel 1997 con Voglio un Dio – e facendosi apprezzare in molti altri show televisivi come Tappeto volante, Aria fresca, In famiglia, Due come noi, Su le mani. Sul fronte musicale, in particolare, Petra Magoni ha pubblicato tre dischi: E ci sei, Che Natale sei e Guarda che luna, rispettivamente nel 1996, 1997 e nel 2007. Nel 2004 ha inoltre realizzato il progetto Musica Nuda insieme a Ferruccio Spinetti, e ha collaborato negli anni con importanti nomi della musica jazzistica quali Stefano Bollani, Antonello Salis, Ares Tavolazzi.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato Petra Magoni è stata sposata col succcitato Stefano Bollani, famoso musicista jazz, dal quale ha avuto due figli: Leone e Frida. Non è dato saperem invece, se al momento sia single o nuovamente impegnata. In generale, l’artista tende a tenere ben distinta (e nascosta) la sfera personale rispetto a quella professionale. Su social però è abbastanza attiva e molto seguita. Cliccare per credere.

