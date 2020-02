Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia: amore in Parlamento – VIDEO

Chi sono Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia: la loro storia d’amore nata in Parlamento, nonostante schieramenti politici opposti.

L’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, concorrente alla trasmissione di Raiuno, ‘Ballando con le Stelle’, a cui partecipa al fianco del ballerino professionista Raimondo Todaro, è sentimentalmente impegnata con Francesco Boccia.

Divisi dalla politica, grazie alla stessa si sono incontrati e innamorati: infatti, lui viene dalle file del Partito Democratico, lei invece è stata esponente di Forza Italia, quindi Ncd, per poi rientrare nel partito di Berlusconi.

La storia d’amore tra Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo

Lui dunque ministro per gli Affari regionali del governo Conte bis, marito di una ex ministra dell’Agricoltura sotto il governo Letta. Una coppia trasversale, che è riuscita anche a stare dalla stessa parte politica in Parlamento, nel corso della precedente legislatura. Quando lui è andato a giurare al Quirinale, lei era al suo fianco e ha chiarito: “Oggi ero al Quirinale non come politica del centrodestra, ma come moglie di Francesco”.

Pugliese di Bisceglie, il ministro Boccia si laurea all’Università di Bari in scienze politiche, poi si specializza alla Bocconi; prima di essere politico è stato un accademico; laurea in giurisprudenza alla Sapienza per lei. Lui ha avuto una precedente relazione, un matrimonio finito male con 2 figli. La coppia si è quindi sposata nel 2011, l’anno dopo è nata Gea, la loro primogenita. Nunzia De Girolamo ha architettato con ‘Le Iene’ uno scherzo al marito dem, fingendosi ‘renziana’: lui non l’ha presa benissimo.