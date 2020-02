Napoli, la morte di Guglielmo Celestino: emergono le prime verità

Napoli, avranno luogo a breve i funerali di Guglielmo Celestino. Il ragazzo di anni 19 che è morto nella notte tra giovedì e venerdì scorso, cadendo da un muretto.

Emergono le prime verità sulla morte di Guglielmo Celestino, di cui ci saranno oggi i funerali. Lo ricorderanno i suoi ex compagni, chiamati dall’ex professoressa della “Nevio“, la scuola media che Guglielmo aveva frequentato. Il funerale si terrà nella chiesa di San Vincenzo Pallotti, in via Manzoni. Tanta rabbia e tanto dolore per il ricordo di questo ragazzo diciannovenne morto la scorsa settimana cadendo da un muretto di via Aniello Falcone.

Il ricordo degli amici

Gli ex compagni di scuola della “Nevio” lo descrivono come “sano, sensibile, generoso e pieno di vita“. Le lacrime degli amici, alcuni dei quali giocavano con lui anche durante le partite di calcetto disputate in parrocchia ogni settimana. Guglielmo era, a detta di tutti, un grande sportivo, così amante del calcio da aiutare anche i più piccoli, ogni volta che il “mister” glielo chiedeva. “Difficile adesso fare a meno di lui. Eravamo un gruppo affiatato, e quanto ci siamo divertiti…Ora è come se qui ci fosse un vuoto enorme che nessuno riuscirà a colmare”.

Leggi anche -> Meningite Napoli | maestra ricoverata in condizioni serie

Secondo alcune indiscrezioni, trapelate nelle ultime ore, l’autopsia sul corpo del giovane Guglielmo, sembra confermare che il ragazzo sia caduto di spalle, e non di faccia come si pensava inizialmente. Una posizione che confermerebbe la teoria del tragico incidente. Si pensa a un malore, alla troppa stanchezza dopo una lunga giornata, ma anche a una perdita di equilibrio, muovendosi troppo velocemente su una balaustra poco sicura. La certezza, però, deve ancora arrivare.

Leggi anche – > Dramma a Napoli: precipita e muore un ragazzo di 20 anni

Il funerale e la solidarietà per Guglielmo

Il rito funebre sarà celebrato alle ore 16 dal parroco della chiesa di San Vincenzo Pallotti, dove andava tutta la famiglia Celestino e lo stesso Guglielmo, raccogliendo l’affetto dei sacerdoti. Alla cerimonia saranno presenti tutti gli amici, con i quali trascorreva il tempo libero dai libri. “Ogni giorno che passa ci manca sempre di più, il dolore è enorme e irrimediabile”, così si sfoga Piero, 20 anni, su un post in una pagina Facebook. In segno di solidarietà, inoltre, questa sera alle 21:30, in via Aniello Falcone, i componenti del Comitato di vivibilità cittadina e i residenti, illumineranno la strada con delle candele in ricordo del giovane Guglielmo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!