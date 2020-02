Morgan, accuse al manager di Bugo | “La colpa e sua” | che risposta

Morgan Bugo, il primo lancia accuse a Valerio Soave, manager dell’ormai ex amico a ‘La Vita in Diretta’. Ed arriva subito la replica: “Fatti visitare”.

A ‘La Vita in Diretta’ si è parlato ancora del litigio Bugo Morgan a Sanremo 2020. Sono trascorsi diversi giorni dallo spiacevole episodio che ha visto il primo abbandonare il palco del teatro Ariston nel bel mezzo della esibizione congiunta con l’ex leader dei Bluvertigo.

Nella puntata di mercoledì 12 febbraio 2020 de ‘La Vita in Diretta’ proprio Morgan è intervenuto telefonicamente. Il cantante ha spiegato il perché abbia deciso di sua spontanea volontà di modificare il testo del brano ‘Sincero’, cantato con Bugo. “L’ho fatto perché mi esprimo con la musica, e con essa io rendo noto sia i miei valori positivi che quelli negativi come il dissenso. Non è stato un comportamento violento. Sanremo 2020 è iniziato sull’onda delle polemiche per via della presunta violenza dei testi di alcune canzoni (Junior Cally è finito nel mirino per questo motivo, n.d.r.) e per il loro linguaggio ritenuto non accettabile”.

Bugo Morgan, l’ex Bluvertigo si difende: “Non ho fatto niente di male, la colpa è di Soave”

E Morgan prosegue. “Ma i rapper di cui si è parlato non sono dei poeti ed i loro testi non potrebbero essere pubblicati. Io invece poeta lo sono: parlano i miei testi ed il mio linguaggio per me. Ho solo espresso quello che era e che continua ad essere il mio pensiero”. Morgan continua: “Non ho fatto nulla di oltraggioso. Mi sono soltanto espresso, il che può essere fuori dal regolamento ma non dalle regole. Un concorrente è libero o meno di seguire le normative di una competizione. Il regolamento del Festival non è certo regolamentato dallo Stato. Ed io sono un uomo di palco, di spettacolo, non di pace”. Il rapporto Bugo Morgan dopo Sanremo 2020 è definitivamente compromesso? L’ex marito di Asia Argento risponde così: “La situazione è complicata. Si poteva arrivare ad avere un rapporto, come dice la canzone, sincero. La colpa di questa amicizia finita dopo 12 anni però è di Valerio Soave, il manager di Bugo. Quest’ultimo non esisteva prima del Festival, ed il suo agente ha buttato benzina sul fuoco ed ora sta facendo i soldi. Mi dovrebbe ringraziare”.

La risposta di Soave: “Bugiardo, ho le fatture, fatti curare”

Proprio Soave ha replicato sempre a ‘La Vita in Diretta’ a queste affermazioni. “L’ho già detto nei giorni scorsi, Morgan è una persona che necessita di aiuto. Si è inventato tutto, a chi gli sta accanto consiglio di portarlo a visitare. Ha raccontato solamente una favola. Questa persona (Morgan) mi è costato 26mila euro, il soggiorno e tutto il resto. E ho con me le fatture dei soldi spesi che possono attestarlo. Si è inventato tutto: botte, insulti, lesioni. È uno che dovrebbe veramente farsi curare da uno bravo”.

