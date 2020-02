Milan Juventus Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per l’andata delle semifinali della Coppa Italia tra Milan e Juventus: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi giovedì 13 febbraio 2020, alle ore 20.45, il match valido per le semifinali di andata della Coppa Italia tra Milan e Juventus. Nell’altra semifinale ieri sera il Napoli ha battuto l’Inter.

Infatti, i partenopei hanno espugnato San Siro vincendo per uno a zero con gol di Fabian Ruiz e i nerazzurri sono ora costretti all’impresa al San Paolo. Questa semifinale vede invece di fronte una squadra in ripresa contro i campioni d’Italia.

Milan Juventus: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Con quasi 300 gare tra campionati, coppe e amichevoli, quella tra Milan e Juventus è la sfida più rappresentativa della Serie A, davanti anche al Derby d’Italia tra bianconeri e Inter, con 250 partite disputate. In Coppa Italia, invece, le 2 squadre si sono affrontate 25 volte e il computo vede 11 vittorie bianconere contro le sette della squadra rossonera. 5 volte le 2 squadre si sono affrontate in finale: quattro le affermazioni della Juventus, una sola del Milan.

Milan Juventus, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

La sfida tra le due squadre sarà anche tra due grandi del calcio mondiale, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, terminali offensivi delle formazioni rossonera e bianconera. Queste le formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

JUVE (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.