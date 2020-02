Mario Biondi è uno degli artisti italiani dalle voci più belle e raffinate. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Mario Ranno, in arte Mario Biondi, è un raffinato cantante e compositore italiano: dal 2003 rappresenta una delle nuove sonorità nazionali legate al mondo del soul e del jazz che ammiccano al pop d’autore suonato con energia e accuratezza. In attesa di vederlo stasera a Skianto Sanremo 67, conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Mario Biondi

Mario Biondi è nato a Catania il 28 gennaio 1971 sotto il segno dell’Acquario, figlio di un musicista (il cantante Stefano Biondi) e dunque calato fin da subito nel magico mondo delle note. Da piccolo cantava nei cori gregoriani delle parrocchie Siciliane, e in particolare a Catania. A soli 18 anni ha cominciato a lavorare per piccole etichette, ma ben presto il suo timbro unico lo ha portato ad affiancare alcuni dei più grandi della musica soul, grazie anche alla sua perfetta conoscenza dela lingua inglese.

La svolta per Mario Biondi è arrivata nel 2004 con This Is What You Are, un singolo che era stato pensato per il mercato giapponese, ma è approdato anche sul tavolo delle radio europee. Nel 2006 è uscito il suo primo album, Handful of Soul, inciso col gruppo High Five Quintet, che lo ha portato alla ribalta facendogli conquistare, dopo tre mesi, il primo dei due disco di platino. Nel 2008 la Walt Disney lo ha scelto per il remake degli Aristogatti: il cantante è inteprete di Thomas O’Malley e Everybody Wants to be a Cat. E nel 2010 ha duettato con Pino Daniele nel brano di successo Je so pazzo. E questo solo per citare le produzioni e collaborazioni principali.

Per quanto riguarda la vita privata, Mario Biondi cerca di mantenere il masimo riserbo, ma in alcune occasioni ha dedicato dei post su facebook alla ex compagna Giorgia. Uno dei suoi figli si chiama Ray, in onore del grande Ray Charles con cui nel 1988 Biondi aveva instaurato una profonda amicizia e collaborazione musicale, spesso facendo da spalla nei suoi concerti. Un altro dei suoi bambini si chiama Louis Mario, in onore di Louis Armstrong.

Mario Biondi è stato impegnato per oltre 15 anni con Monica Farina, da cui ha avuto sei figli. Con Giorgia Albarello, invece, ha avuto una relazione dall’agosto 2013 ai primi di dicembre 2014 da cui è nata una figlia, Mia. L’ex compagna di Mario Biondi – per inciso – ha partecipato a Miss Italia 2007, classificandosi terza. Da dicembre 2017 la donna è sposata con Matteo Frassinelli. L’identità della sua nuova compagna, che gli ha dato l’ottavo figlio, è invece avvolta nel mistero.

