Marialuna Cipolla, chi è: carriera e curiosità sulla cantante

Chi è la ternana Marialuna Cipolla: cosa sappiamo, carriera e curiosità sulla cantautrice italiana, ‘scoperta’ da Gabriele Salvatores.

Ternana, classe 1994, cantautrice e chitarrista, Marialuna Cipolla è una delle voci nuove del cantautorato italiano, che ha ottenuto una certa popolarità col brano Wrong Skin.

La cantautrice infatti è stata candidata al David di Donatello per la canzone Wrong Skin scritta per la colonna sonora del film Il ragazzo invisibile, diretto dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores.

Carriera e curiosità sulla cantautrice Marialuna Cipolla

Iscritta a Farmacia all’Università di Camerino, leader della band Backlight, si è divisa sempre tra musica e studio, riuscendo in entrambi gli obiettivi. Nel 2018 ha vinto il Premio Gastone Moschin. In quell’occasione, ha eseguito per la prima volta dal vivo “Flower of Midnight” durante l’inaugurazione della XIV edizione di Popoli e Religioni – Terni Film Festival.

Il suo ultimo gruppo sono i Moon Lagun, insieme al trio acustico Dada Moon, con cui si esibisce in giro. In un’intervista, ha raccontato l’esperienza del terremoto che ha colpito la ‘sua’ Camerino il 26 ottobre 2016. Marialuna Cipolla è stata anche notata Filippo Timi, che l’ha voluta con lui ospite in ‘Skianto’, il suo primo one man show televisivo.