Jannik Sinner | record per il tennista italiano | FOTO

Sorprende tutti Jannik Sinner. Il 18enne tennista originario di Bolzano batte a Rotterdam il belga Goffin, fra i top 10 al mondo.

Il giovane Jannik Sinner stupisce tutti. Il talentuoso tennista originario di San Candido, in provincia di Bolzano, ha battuto il più quotato belga David Goffin in due set con il punteggio di 7-6 7-5 al torneo ATP di Rotterdam. E per il 18enne è un recordo. Il match, durato due ore di gioco, vale a Jannik Sinner il primo successo in carriera contro un avversario classificato tra i migliori 10 al mondo nella classifica ATP. Ed ora Jannik è anche tra i primi 70 in assoluto (è classificato in 68/a posizione).

Il 14 febbraio il ragazzo sarà impegnato nei quarti di finale. È la seconda volta che gli riesce. Il successo contro Goffin è arrivato al tie-break nel primo set per 9-7 e poi 7-5 nel secondo, dopo che il bolzanino riesce a rimediare ad un avvio non positivo. Sulla strada di Sinner ci sarà ora lo spagnolo Pablo Carreno Busta, uscito vincitore nel derby contro Roberto Bautista Agut nel secondo turno.

LEGGI ANCHE –> Jannik Sinner | età, carriera, vita privata | tutto sul fenomeno del tennis italiano

Jannik Sinner, grande impresa al torneo ATP di Rotterdam

LEGGI ANCHE –> Martina Trevisan chi è: età, carriera e vita privata della tennista italiana