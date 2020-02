Istinto di una madre, controlla in camera della figlia: ore dopo era morta

Kerry Williams ha avuto un sesto senso che le ha suggerito di controllare sua figlia Eboney Cheshire nella loro casa nel Merseyside. Il dramma raccontato dalla madre disperata.

L’istinto di una madre non sbaglia mai. Kerry Williams è andata in camera di sua figlia di 13 anni per vedere come stava. La ragazza, che nella vita aveva il sogno di diventare medico, aveva preso una dose fatale di ecstasy e, un’ora dopo, era morta. Oggi Kerry incita genitori e insegnanti a parlare ai giovani riguardo alle droghe.

Leggi anche -> Bambina malata | uomo aiuta la madre per poi molestarla

Kerry ha fatto il possibile. Ha controllato sua figlia, ha chiamato l’ambulanza, ma non c’era più niente da fare. Sua figlia Eboney era già morta. Nessuno però è stato arrestato, nessuno ha pagato per la morte di una giovanissima ragazza e Kerry non si fermerà finché non troverà il responsabile. Ha creato un profilo Instagram dove le persone, anonimamente, possono parlarle dei loro problemi con le sostanze.

Leggi anche -> Realtà virtuale | così una mamma incontra la figlia morta a 7 anni VIDEO

In tutta l’area di Liverpool ragazzi sempre più giovani assumono queste sostanze pericolose, comprandole spesso attraverso i social media come Instagram o Snapchat. “I genitori devono fare di più. Devono parlare coi propri figli e digli di stare lontani da queste sostanze. Giocano alla roulette russa con la loro vita”, queste le parole di una madre con il cuore a pezzi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!