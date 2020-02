Governo Conte bis in bilico: Italia Viva diserta il Consiglio dei Ministri

Italia Viva diserta il Consiglio dei Ministri sul lodo prescrizione, governo Conte bis in bilico: il premier attacca Renzi, che replica.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha considerato “ingiustificabile l’assenza di Italia Viva dal Consiglio dei ministri” in programma oggi. La formazione politica guidata da Matteo Renzi sembra in rotta col governo.

In particolare, la battaglia dei renziani è sul tema della prescrizione: troppo strette sembrano essere, a loro avviso, le maglie della riforma voluta dal Movimento 5 Stelle.

Le accuse di Giuseppe Conte a Matteo Renzi e Italia Viva: governo bis in bilico?

Conte, incontrando i giornalisti al termine del Cdm, ha spiegano in conferenza stampa: “La considererei del tutto ingiustificata perché non sedersi a un tavolo istituzionale di confronto sarebbe un fatto da non trascurare”. Il riferimento è all’assenza dei ministri renziani dal “tavolo” sul lodo riguardante la prescrizione, inserito all’interno della riforma sulla giustizia penale. Il premier insiste: “Credo che Italia Viva debba darci un chiarimento, non al sottoscritto ma agli italiani. Qui i ricatti non sono accettati”.

Ma quindi il governo potrebbe attraversare una crisi dalla quale potrebbe non uscirne? Il premier Conte non lascia spazio a molte alternative: “Un presidente del consiglio che va in Parlamento e fa di tutto perché la politica abbia sempre maggiore credibilità e perché i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni che fa si va a cercare altre maggioranze? Non sono io”. Quindi chiede: “Minacciano e annunciano un atto di sfiducia nei confronti non solo di un capo-delegazione ma anche di un ministro che abbiamo lodato tutti per aver portare la riforma del processo civile. Lo sfiduciano e lo insultano pubblicamente per cosa? Perché da giovane faceva un dj?”.

La posizione di Matteo Renzi: “Governo avanti comunque”

Ma Matteo Renzi, leader di Italia Viva, non sembra prospettare crisi di governo e si limita a spiegare: “Sulla prescrizione come sapete Italia Viva non condivide la linea del governo quindi o non votando o non partecipando al voto, dipende da cosa c’è in Consiglio dei Ministri se c’è prescrizione no, su tutto il resto si va avanti. Ora chiarito il punto è il momento di smetterla con le polemiche abbiamo cercato un compromesso, non l’abbiamo trovato adesso, ma magari nei prossimi due mesi questo compromesso potrà arrivare, ora però Coronavirus, economia, cantieri, tasse, questi sono i punti fondamentali”.

Il suo ex compagno di partito, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, lancia un appello: “Siamo chiamati a svolgere un ruolo importante per il Paese, nella capacità di governarlo, nelle scelte che dobbiamo fare, nell’assunzione di responsabilità. Penso che non servano litigi e ultimatum, ma serva lavorare insieme. Mi appello alla responsabilità di tutti”.