Filippo Timi, chi è: carriera e curiosità sull’attore italiano

Chi è Filippo Timi: carriera e curiosità sull’attore e registra di teatro e cinema italiano, gli esordi, i successi, la vita privata

L’attore e regista umbro Filippi Timi, nato nel 1974, ha dimostrato sin da giovanissimo una grande predisposizione per il teatro. Deve parte del suo successo mediatico però ad alcune interpretazioni cinematografiche.

Leggi anche –> Filippo Bisciglia ha rischiato la paralisi: che cos’è il Morbo di Perthes

Nel 2020, conduce il one man show ‘Skianto’, in 2 puntate. Nella prima puntata, il one man show confluirà l’attenzione verso il Festival della canzone italiana del 1967, durante il quale Luigi Tenco perse la vita tragicamente.

Leggi anche –> Stasera in tv – Skianto Sanremo 67: ospiti e anticipazioni, oggi 13 febbraio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Filippo Timi

Omosessuale dichiarato, Filippo Timi nel 2016 ha sposato a New York lo storico compagno di vita, Sebastiano Mauri. Premio Ubu come miglior attore teatrale Under 30, deve invece i suoi esordi cinematografici ad Anna Negri e poi a Tonino De Bernardi. Per il regista, è protagonista di diversi film a cavallo tra fine anni Novanta e inizio anni Duemila. Nella seconda metà degli anni Duemila diventa uno dei più apprezzati attori cinematografici italiani.

Da Saverio Costanzo a Ferzan Ozpetek, fino a Gabriele Salvatores e Marco Bellocchio, passando per Michele Placido e Cristina Comencini, sono tanti i registi italiani per i quali recita. Negli anni, però, le sue apparizioni cinematografiche si fanno più rare, mentre con maggiore intensità si dedica al teatro, curando, scrivendo e interpretando diversi spettacoli. Negli ultimi 15 anni, è diventato anche un apprezzato scrittore.