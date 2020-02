Filippo Timi, chi è il marito Sebastiano Mauri: età, foto, carriera

Sebastiano Mauri è un brillante regista, oltre che lo storico compagno dell’attore Filippo Timi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Sebastiano Mauri è un brillante e affermato regista italiano formatosi tra l’America e l’Argentina. La sua carriera artistica è costellata di successi significativi e va a braccetto con la lunga storia d’amore con il noto attore Filippo Timi, suo attuale marito. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Sebastiano Mauri

Sebastiano Mauri è nato a Milano, sotto il segno dell’Acquario, il 15 febbraio 1972, e vi risiede tuttora, dopo aver trascorso molti anni tra gli Stati Uniti (ben 13!) e l’Argentina (le sue radici familiari affondano in parte in quest’ultimo paese). E’ laureato alla scuola di cinema presso la New York University, ma durante la sua formazione ha frequentato anche la Byam Shaw School of Art di Londra e l’Art Students League di New York. Con i suoi cortometraggi ha ottenuto importantissimi premi, come il Warner Brothers Award e il Martin Scorsese Post-Production Award.

Il suo tratto incondonfibile di Sebastiano Mauri è lo stile effervescente e “sognatore”. Il regista ha indicato i suoi idoli in Wes Anderson, Aki Kaurismaki, Fassbinder, Almodóvar, Scorsese e Garrone. Uno dei film che l’hanno più influenzato è 8½, di Federico Fellini, mentre i suoi attori preferiti sono Philip Seymour Hoffman e Cate Blanchett.

Nel 2016 Sebastiano Mauri, dopo un lungo fidanzamento, ha sposato a New York (per la precisione a Manhattan) Filippo Timi, famoso attore italiano con all’attivo una strepitosa carriera tra teatro e tv. E’ stato lo stesso regista a spiegato il motivo per cui non è convolato a nozze col marito in Italia: “L’unione civile non è la stessa cosa, c’è uno sportello a parte, si chiamano formazioni sociali specifiche. Fa pensare all’apartheid“.

Un’unione, quella tra Sebastiano Mauri e Filippo Timi, cementata non solo dal grande amore della vita, ma anche dalla comune passione per il cinema e il teatro: insieme hanno lavorato anche a Favola, film tratto dallo spettacolo dell’attore umbro. Ciò detto, entrambi sono molto riservati riguardo alla loro vita privata e si tengono ben lontani dai riflettori del gossip. Per il resto, Sebastiano Mauri ha un passato di scrittore e pittore: ha pubblicato i romanzi Goditi il problema (2012) e Il giorno più felice della mia vita (2015) e le sue opere sono state esposte in gallerie e musei in tutto il mondo.

