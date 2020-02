San Valentino 2020: dove andare se vi siete appena lasciati

Quali sono le destinazioni più interessanti da raggiungere a San Valentino 2020 se siete appena stati lasciati dal vostro amore.

Avete deciso che, nonostante questo non sia il periodo migliore, durante il weekend di San Valentino 2020 avete bisogno di andare via. Siete stati appena lasciati? Siete single da pochissimo e non avete più idea di come si fa a vivere non in coppia? Bene, preparatevi perché la vostra vita sicuramente sta per cambiare. Ma non è detto che sia un cambiamento terrificante come vi aspettate. La vita da single, anche se vi siete appena lasciati e anche se la festa degli innamorati incombe come Voldemort su Harry Potter, può essere molto interessante.

Dove andare se vi hanno appena lasciato

Dove andare allora per scappare dalla propria città durante il weekend di San Valentino 2020 se vi siete appena lasciati? Vediamo qualche ipotesi.

Barcellona : città del divertimento, ricca di attrazioni interessanti da vedere, ma anche di movida notturna. La popolazione spagnola, si sa, è molto calorosa e sa accogliere al meglio i turisti, anche se soli. Basterà andare in un bar e ordinare una birra per iniziare magari a chiacchierare con il barista e non sentirsi più tanto soli. Oppure potreste andare ad ascoltare un po’ di musica live in qualche locale del centro.

: città del divertimento, ricca di attrazioni interessanti da vedere, ma anche di movida notturna. La popolazione spagnola, si sa, è molto calorosa e sa accogliere al meglio i turisti, anche se soli. Basterà andare in un bar e ordinare una birra per iniziare magari a chiacchierare con il barista e non sentirsi più tanto soli. Oppure potreste andare ad ascoltare un po’ di musica live in qualche locale del centro. Ibiza : se siete con un gruppo di amici o amiche questa è sicuramente una meta interessante. Assolutamente all’insegna del divertimento, Ibiza è interessantissima per dimenticare le sofferenze degli amori passati. Qui potrete pensare solo e unicamente a divertirvi.

: se siete con un gruppo di amici o amiche questa è sicuramente una meta interessante. Assolutamente all’insegna del divertimento, Ibiza è interessantissima per dimenticare le sofferenze degli amori passati. Qui potrete pensare solo e unicamente a divertirvi. Roma : senza lasciare l’Italia sicuramente la Capitale è molto interessante da visitare in un weekend. Potrete lasciare da parte la cultura e dedicarvi solo al divertimento o all’arte. Mostre, concerti, eventi, performance di ogni tipo. La città di Roma offre qualsiasi tipo di divertimento, basta saper scegliere quale fa per voi.

: senza lasciare l’Italia sicuramente la Capitale è molto interessante da visitare in un weekend. Potrete lasciare da parte la cultura e dedicarvi solo al divertimento o all’arte. Mostre, concerti, eventi, performance di ogni tipo. La città di Roma offre qualsiasi tipo di divertimento, basta saper scegliere quale fa per voi. Milano: la capitale della moda, Milano, è sicuramente un’altra di quelle città che per San Valentino 2020 offre ogni tipo di intrattenimento. Sia per chi è in coppia, sia per chi è fidanzato. Discoteche con serate a tema, eventi, gite in centro città, mostre, vernissage, concerti… provate a chiedere o a immaginare un particolare evento e vedrete che tutto si realizzerà. È questa senza dubbio una delle città più interessanti a livello di intrattenimento. Potrete fare praticamente tutto.

In ogni caso, sia che siate soli o che siate in compagnia, trascorrere San Valentino 2020 se vi siete appena lasciati potrebbe essere dura. Per questo, ovunque voi decidiate di andare, dovete ricordarvi che si tratta di una vacanza fatta per voi e che deve farvi sentire assolutamente meglio!