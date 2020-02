Donna confessa: “Le bugie di mia madre mi hanno quasi distrutto la vita”

Adrienne Brodeur, oggi 53 anni, confessa come la rete di bugie di sua madre l’abbia coinvolta da quando aveva 14 anni, rovinandole la vita.

Adrienne Brodeur ricorda come, quando aveva 14 anni, sua madre le rivelò nel cuore della notte un orrendo segreto. “Ben mi ha baciata. Adesso avrò bisogno del tuo aiuto tesoro, devo capire come poter far funzionare le cose”, queste le parole che Malabar aveva confessato a sua figlia. Ben era Ben Souther, il migliore amico del marito di Malabar, e patrigno di Adrienne, Charles. La confessione di sua madre era stata il primo passo nel coinvolgerla nella sua rete di bugie che avrebbe portato Adrienne, oggi 53 anni e una scrittrice, a coprire la relazione di sua madre.

Adrienne parla di Malabar come una donna sola e distrutta dal dolore della perdita di un figlio, quando il piccolo aveva solo due anni. Dopo aver divorziato suo padre, la donna si era sposata con Charles, che era più grande di lei di 14 anni. Quando Malabar aveva iniziato la relazione con il migliore amico di suo marito, era diventata Adrienne la sua complice per aiutarli a stare lontani dai reciproci partner. La ragione per cui lo faceva? Guadagnare l’amore di sua madre, la sua confidenza.

Quando Chales era morto di infarto, Malabar, Ben e Lily (sua moglie), avevano organizzato una vacanza alle Bahamas, invitando Adrienne e il figlio di Ben, Jack. I due si trovarono talmente bene insieme da fidanzarsi ufficialmente qualche mese dopo. Ma a quel punto Ben confessò la sua relazione alla moglie, cogliendo le due donne di sorpresa. Due anni dopo, nel 1992, Lily morì di un arresto cardiaco e Ben e Malabar furono liberi di sposarsi. Ma mentre il matrimonio di sua madre andava a gonfie vele, quello di Adrienne la stava rovinando. “Non sapevo chi ero. Tutta la mia vita ero stata coinvolta nelle bugie di mia madre. Vivevo nella città sbagliata, con l’uomo sbagliato e stavo facendo la professione sbagliata”. Così ha chiesto il divorzio, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’editoria e oggi è sposata con Tim Ryan, con il quale ha due figlie. E la storia di sua madre è diventata un best seller.

