Diletta Leotta | cucina la lasagna su Instagram così | FOTO

Incantevole Diletta Leotta su Instagram, anche quando cucina la lasagna (o fa finta). Lei si mostra in questo modo in cucina al momento di sfornarla.

Che bomba in cucina, Diletta Leotta. Su Instagram la conduttrice dei programmi sportivi di DAZN trova ancora il modo di far parlare di sé. Merito di una foto in cucina, che vede la 28enne telegiornalista di Catania presente in cucina.

E sul punto di sfornare una bella lasagna. Lei appare truccata di tutto punto nella cucina non di casa sua bensì di Beko Italy, nota catena di elettrodomestici, sponsor tra l’altro del Barcellona. Il post è a scopi commerciali, e come i tanti ai quali Diletta Leotta si presta, anche stavolta ha fatto centro. Nessun dubbio sul fatto che quella lasagna non l’abbia preparata lei. Ma onestamente questa è una domanda che nessuno si pone.

Diletta Leotta Instagram, l’ennesimo post vincente

‘Scosciata’ al punto giusto, strategicamente scalza – per compiacere quella fetta di pubblico che ama i suoi arti inferiori – la Leotta porta a casa l’ennesimo grande risultato. I commenti sono oltre 2500 ed i ‘mi piace’ anche di più. Ben 215mila. Dopo la platea sanremese tutta ai suoi piedi, ora tocca di nuovo ad Instagram capitolare.

