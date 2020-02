Diletta Leotta sbotta su Paola Ferrari dopo tutte le critiche ricevute: “Non la conosco”

Diletta Leotta torna a rispondere a Paola Ferrari che l’aveva critica molto anche prima del Festival di Sanremo: “Non la conosco”.

Diletta Leotta viene spesso attaccata sui social e criticata quasi per ogni cosa che fa. Molte delle critiche le sono mosse anche da colleghe e una delle più accese nei suoi confronti è sempre stata Paola Ferrari. La giornalista sportiva non gliele ha mai mandate a dire e anche in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo non ha perso occasione per farsi sentire.

Diletta non ha mai accettato lo scontro diretto e frontale, ma ora intervistata dal Settimanale Nuovo risponde alla collega e ai suoi attacchi.

Diletta Leotta, le parole su Paola Ferrari

Reduce dall’esperienza stravolgente del Festival di Sanremo, la conduttrice di Dazn spiega ai colleghi di Nuovo: “Mi piace essere me stessa e lo sono stata sempre, anche a Sanremo. Spero solo di continuare a divertirmi come ho fatto finora”. E su Paola Ferrari dice: “Non la conosco personalmente ma la invito a prendere un caffè. Se Paola mi conoscesse probabilmente cambierebbe idea. Spero che questo Festival sia un inno alla solidarietà femminile. Non credo che si possa piacere a tutti. Credo faccia parte del gioco, quindi bisogna accettarlo”.

Cosa aveva detto Paola Ferrari

Paola Ferrari aveva detto che ci sarebbe dovuta essere lei al fianco di Diletta a Sanremo e aveva poi escluso di poter diventare sua amica spiegando: “Tra noi c’è una bella rivalità, una differenza d’età importante e abbiamo stili diversi. Sarebbe stato divertente vedere insieme due protagoniste del mondo del calcio agli antipodi e anche un po’ antagoniste”.