San Valentino 2020: cosa fare e dove andare se siete single

Cosa fare a San Valentino 2020 se siete single e non avete voglia di vedere gli altri entusiasti.

Come trascorrere al meglio la giornata di San Valentino 2020 se siete single? Non è facile passare attraverso la giornata degli innamorati e non soffrire nemmeno un po’ se non avete un fidanzato o una fidanzata. Vedere tutte queste manifestazioni pubbliche di affetto e di amore, magari anche sui social oltre che per strada, può infastidire. Ma non disperate. C’è un modo per passare indenni in questa giornata di San Valentino 2020. Trovare qualcosa da fare di alternativo per divertirsi e per non pensare che solo essendo in coppia si possa trascorrere una bella giornata.

Cena con gli amici il 14 febbraio

Come prima idea per San Valentino 2020 se siete single, chiamate a raccolta le amiche o gli amici nella vostra stessa condizione. Quando avrete creato un gruppo, non importa da quante persone, organizzate una bella cena in un agriturismo (tanto è venerdì) e fatevi servire e riverire, assaggiando tutte le prelibatezze proposte dalla cucina.

San Valentino 2020: una serata nerd

Se siete appassionati di scienza, fantascienza, o diciamocelo…siete un po’ nerd, per San Valentino 2020 potreste organizzare una bella maratona di film come Star Wars o il Signore degli Anelli. Chiamate chi condivide con voi questa passione, ordinate un po’ di junk food e pensate a divertirvi.

Una serata a casa a divertirvi

Se volete invece isolarvi dal resto del mondo potreste decidere di trascorrere la giornata di San Valentino 2020 da soli a casa. Fermi tutti, non è una resa alle armi. Anzi. Trascorrere la serata da soli a casa significa: rispondere solo alle vostre esigenze. Fare unicamente ciò che volete. Prendervi cura di voi stessi. Potreste decidere di girare per casa in mutande, mangiare patatine, aprirvi una bottiglia di vino, farvi una maschera facciale, depilarvi… qualsiasi cosa non siate riusciti a fare magari in settimana o avete in programma di fare da mesi, bene, questo è il momento giusto.

San Valentino 2020: l’amore arriverà

Ultima idea sul cosa fare per San Valentino 2020 se siete single? Non preoccuparvene e fingere che sia un giorno come un altro. L’amore è bello, inutile negarlo, ma non tutte le foto che vedrete su Facebook magari corrispondono alla bellezza di una storia d’amore anzi. La verità di una relazione la conosce solo chi la vive.

Quindi, non preoccupatevi perché non è detto che tutti siano felici come appaiono, o magari lo sono, ma questo non significa che presto la felicità e l’amore non possa bussare anche alla vostra porta.