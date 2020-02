Coronavirus, famiglia terrorizzata: neonato di 8 mesi presenta tutti i sintomi

Nel Sussex una famiglia è stata divisa: mamma e figlio sono in quarantena dopo essere entrati in contatto con un medico infettato da Coronavirus

Il bambino di otto mesi ha tutti i sintomi del Coronavirus, questo lo renderebbe il più giovane infetto nel Regno Unito. La madre e il bambino sono in quarantena nella loro casa di Worhting, West Sussex, dopo essere entrati in contatto con un medico risultato positivo al coronavirus. Il piccolo soffre di un problema ai polmoni e ha l’emofilia.

Leggi anche -> Coronavirus Italia | dimessi 20 turisti dallo Spallanzani | Crisi in Cina

Il medico risultato positivo al Coronavirus è entrato in contatto con 12 pazienti la scorsa settimana all’ospedale di Worthing. Poche ore prima, a Londra era stato confermato il primo caso di corona virus, dopo che una donna era volata dalla Cina alla capitale del Regno Unito ed era risultata positiva. Gli esperti ritengono che Londra sia sotto un grandissimo rischio, molto più di altre capitali europee, a causa del grandissimo numero di turisti cinesi che riceve ogni mese. “Questa è una città con oltre 10 milioni di abitanti e diversi aeroporti internazionali. Sia a Londra che nel resto del Regno Unito ci aspettiamo di vedere altri casi, speriamo solo di riuscire a isolarli e mantenerli in numeri piccoli”, così afferma il Dottor Michael Head, dell’Università di Southampton.

Leggi anche -> Coronavirus, allarme in Russia: Due donne fuggite dalla quarantena

Sono state testate 1.759 persone in tutto il Regno Unito. I casi ufficiali di virus sono 9: uno a Londra, cinque a Brighton, due a York e uno in una località sconosciuta. Molte scuole sono anche in stato di allerta per l’infezione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!