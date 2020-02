China Moses, chi è: età, carriera, vita privata della cantante e conduttrice

China Moses è una famosa cantante e conduttrice tv americana considerata la “diva” del neo soul. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

China Moses, figlia d’arte, è una famosa cantante e conduttrice tv americana. Deve la sua notorietà soprattutto – ma non solo – al piccolo schermo, che l’ha consacrata come un’icona della musica jazz, soul, blues e pop. In attesa di vederla stasera a Skianto Sanremo 67, conosciamola più da vicino.

L’identikit di China Moses

China Moses è nata a Los Angeles, negli Stati Uniti, il 9 gennaio 1978, sotto il segno del Capricorno, figlia della cantante jazz Dee Dee Bridgewater e del regista Gilbert Moses. Ha esordito giovanissima come musicista pubblicando il suo primo singolo, Time, nel 1996, e a seguire album come China (1997), On tourne en rond, Good e Lovin, This One’s for Dinah, Crazy Blues, Nightintales e We Turn Around.

China Moses ha anche collaborato con artisti del calibro di DJ Mehdi, Diam’s, Karriem Riggins, Guru e Anthony Marshall. E in ambito televisivo ha preso parte a programmi come MCM e MTV France o Le Grand Journal, riscuotendo sempre grande successo. E nel 2012 lei è stata la conduttrice del programma Made in China di Jazz Radio.

Della vita privata di China Moses sappiamo ben poco, e in particolare non è chiaro se al suo fianco ci sia un uomo o invece sia single. Certo è che sui social è una vera e propria diva, con moltissimi follower che la seguono ogni giorno e convividono con lei tutti i momenti della sua vita professionale e non solo.

