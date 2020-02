Chi è Francesca Colavita | assunta dopo aver isolato il Coronavirus

La dottoressa Francesca Colavita ottiene finalmente una svolta in carriera. Lo ‘Spallanzani’ l’ha assunta per avere isolato il Coronavirus dopo tanto precariato.

La ricercatrice che nei giorni scorsi ha isolato il virus CoVid-19, responsabile del Coronavirus, ha trovato lavoro. Lei è la dottoressa Francesca Colavita e l’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma l’ha assunta a tempo indeterminato. Una buona notizia che mette fine ad un precariato che andava avanti a furia di contratti da precaria.

La ricercatrice aveva compiuto questa importante scoperta in sinergia con le colleghe Maria Rosaria Capobianchi e Concetta Castilletti. Per potere procedere con questa assunzione, pare che lo ‘Spallanzani’ abbia dovuto chiedere il parere dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Questo allo scopo di potere avere accesso e consultare la graduatoria di vincitori ed idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente Biologo della disciplina di Microbiologia e Virologia. Cosa che vede la dottoressa Francesca Colavita posizionata in 17/a posizione.

Francesca Colavita, assunta per avere isolato il Coronavirus

Lei è originaria di Campobasso ed ora finalmente vede premiati i propri sforzi ed anni ed anni di studio. Una nota ufficiale dell’ospedale ‘Spallanzani’ rende noto il motivo di questa assunzione a tempo indeterminato. Un atto dovuto avvenuto “in considerazione della vocazione per la ricerca piuttosto che per l’assistenza, nonché per la lodevole attività professionale che ha assicurato nell’ambito dell’emergenza sanitaria attuale di rilevanza nazionale e internazionale”. Sempre lo ‘Spallanzani’ ha dato il proprio beneplacito affinché venissero dimessi alcuni turisti cinesi che presentavano i sintomi tipici da Coronavirus. Il fatto è accaduto nella mattinata di giovedì 13 febbraio 2020. In totale sono 20 le persone che hanno potuto varcare l’uscita dell’istituto romano, perché non più considerati a rischio. Tra questi figurano anche 5 minorenni. Tutti loro potranno ora fare subito ritorno a casa in Cina.

