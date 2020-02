Super mamma | ha ben 11 figli | “E ne voglio ancora”

Lei è quella che in questi casi possiamo definire assolutamente una super mamma: ha dato al mondo 11 figli e non ha intenzione di fermarsi.

Una super mamma non è contenta di avere raggiunto la quota record di 11 figli. Lei vuole assolutamente avere anche il dodicesimo. La 41enne Zoe Sullivan è più determinata che mai nel centrare questo traguardo, spalleggiata dal 44enne marito Ben.

Il primogenito della coppia ha appena 14 anni. Zoe e Ben hanno parlato della loro esperienza di genitori super impegnati nel corso di un programma televisivo, ‘Me and My 10 Kids’, trasmesso sull’emittente televisiva britannica Channel 5. Lo show parla proprio dei casi di super mamma e super papà, con famiglie enormemente espanse dal fatto di avere avuto tanti figli. Una giornata tipo dei due dure 17 ore, con la sveglia alle 04:45 del mattino. Questa enorme famiglia felice vive in una località del nord della Scozia, in una proprietà con quattro camere da letto. Ben e Zoe hanno la loro stanza, le altre tre sono divise tra le altre femmine.

I genitori hanno la loro stanza, e le altre tre camere da letto sono divise tra Elisabeth, 14 anni, Olivia (13) e le gemelle Charlotte e Isabelle (11), Noè (10), Eva (8), Toby (6) le gemelle Leah ed Erin (3), Agnese (2) e Joseph (1). I tre maschi stanno in una camera, le femmine invece occupano le altre due. “È un pò come sentirsi in una scatola di cioccolatini”, afferma scherzosamente la mamma. “Sembra strano che nella mia camera ci siamo soltanto io e mio marito, vorremmo che ci facesse compagnia un altro bambino”. Il marito Ben è un ingegnere aeronautico della RAF, la Royal Air Force britannica. Tutti e due stanno ‘lavorando’ per avere un altro figlio. “Amiamo i bambini, perché mai non dovremmo averne un altro?”.

Una super spesa ogni settimana solo per il cibo

La spesa per i soli generi alimentari ammonta ad oltre 350 euro a settimana. Immancabili sono quattro liti di latte, una scatola di cereali e tre pagnotte, da consumare ogni giorno. Ed ogni mattina inizia con tre carichi di vestiti da mettere in lavatrice, per poi passare alla preparazione dei numerosi pranzi al sacco. Anche Ben aiuta a preparare la colazione prima di andare al lavoro. L’uomo ha candidamente ammesso di non ricordare tutte le date di compleanno dei suoi 11 figli. “La nostra vita è veramente una grossa avventura quotidiana”.