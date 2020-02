Stasera in tv – L’assedio di Daria Bignardi oggi 2 febbraio: tutti gli ospiti

Stasera in tv – L’assedio di Daria Bignardi oggi 2 febbraio: tutti...

Il programma di Daria Bignardi, L’assedio, tornerà stasera in televisione con le sue interviste esclusive: le anticipazioni su cosa accadrà.

La trasmissione condotta da Daria Bignardi oggi, 12 febbraio, andrà in onda alle ore 21.25 su Canale 9.

Come la padrona di casa ci ha abituato, le interviste in agenda saranno un incentrate su un dialogo aperto e colloquiale.

Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di L’assedio.

Torna il programma di Daria Bignardi, L’assedio

Daria Bignari con il suo L’assedio, programma di approfondimento basato su interviste a tu per tu, torna a ospitare personaggi influenti del mondo dello spettacolo, della politica e dell’attualità in genere. Molto spesso Vip, ma anche personaggi emergenti o persone comuni, i protagonisti della trasmissione hanno tutti in comune una grande storia da raccontare.

Nella puntata di oggi, 12 febbraio, nel salotto siederà Elodie, la cui partecipazione a Sanremo 2020 ha riscosso grande interesse, soprattutto riguardo il testo del suo brano intitolato Andromeda.

Ospiti di oggi:

Elodie

Amanda Lear

la dj Ema Stokholma

La dj è autrice del libro Per il mio bene. In queste pagine la scrittrice racconta di essere stata vittima di violenze da parte della madre.

Elly Schlein

La lista politica dell’ospite chiamata Emilia-Romagna Coraggiosa, contro ogni pronostico, alle ultime elezioni ha dimostrato di avere un buon seguito elettorale. In molti sono stati gli osservatori che hanno visto nell’esponente politico il possibile nuovo volto della Sinistra italiana.

Giuseppe Provenzano

Proclamato Ministro per il Sud e la Coesione territoriale il 5 settembre scorso, il politico sarà in collegamento con Daria Bignardi oggi e con lei dibatterà sulle ultime azioni di governo.

La conduttrice si avvarrà, inoltre, della partecipazione di Michela Murgia e di Luca Bottura.

