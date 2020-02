Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 12 febbraio

Piero Chiambretti a Cr4, stasera in televisione, celebrerà l’amore proprio in vista di San Valentino: tutti i dettagli sulla serata e gli ospiti di oggi

Oggi, 12 febbraio, Piero Chiambretti presenta Cr4 – La Repubblica delle donne in una puntata incentrata sulla festa dell’amore per eccellenza. Il 14 febbraio, infatti, sarà San Valentino e in occasione della ricorrenza la trasmissione si concentrerà sui rapporti di coppia, ovviamente senza rinunciare all’ironia che da sempre la contraddistingue.

Lo show andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme gli ospiti di questa serata in tv all’insegna del sentimento romantico.

Cr4 – La Repubblica delle donne a San Valentino

Piero Chiambretti a Cr4 – La Repubblica delle donne celebrerà questa sera in tv l’amore, cercando di analizzare il sentimento in tutte le sue sfaccettature.

Ampio spazio sarà dato inoltre alla Famiglia Reale inglese.

Parleranno del loro legame Vittorio Sgarbi e la sua compagna Sabrina Colle. Il critico d’arte dal carattere turbolento mostrerà nell’intervista un lato di sé più profondo e assolutamente inedito.

Anche Melania De Nichilo Rizzoli, politico, scrittrice e vedova di Angelo Rizzoli, interverrà sull’argomento.

L’autrice sulla sua esistenza dopo la scomparsa del marito ha dichiarato:

“[Angelo Rizzoli] è stato un grande esempio per me e mi ha insegnato che bisogna andare avanti. Lui era uno che non si fermava mai e anche nei momenti peggiori progettava il suo futuro. Io stessa considero la vita un dono e affronterò la vita senza di lui.

[…] Non mi sposerò mai perché non incontrerò mai una persona come Angelo. Nella vita si dice mai dire mai però di questa cosa ne sono certa. Può darsi che incontrerò un’altra personale ma sarà un rapporto assolutamente diverso.”

Della famiglia reale britannica (e degli intrighi amorosi che l’hanno riguardata) parleranno l’ex cuoco di Lady Diana, Carolyn Robb, e la scrittrice Lady Colin Campbell.