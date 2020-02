Stasera in tv, Chi vuol essere milionario: concorrente e anticipazioni di oggi

Chi vuol essere milionario su Canale 5 riparte con una nuova avventura verso la scalata al montepremi: il concorrente di oggi, 12 febbraio, e tutte le anticipazioni sulla puntata

Il quiz show di Canale 5, Chi vuol essere milionario, riapre il sipario in prima serata alle ore 21.20.

Il pubblico segue e tifa chi si avventura nella scalata al milione con una foga tale da aver convinto Mediaset a concedere sempre più spazio a Gerry Scotti e al suo programma nella fascia oraria più ambita. Nell’ultima puntata è accaduto l’impossibile…

Sarà così anche questa sera?

Staremo a vedere.

Nel frattempo, di seguito, tutte le anticipazioni trapelate sulla coinvolgente trasmissione.

Chi vuol essere milionario campione di ascolti

Durante l’ultima messa in onda in prima serata di Chi vuol essere milionario il concorrente Enrico Remigio si è aggiudicato il milione di euro rispondendo al quesito finale con una risposta di cui non era certo. Avrebbe potuto accontentarsi dei 300mila euro già conquistati, ma il concorrente ha voluto concludere il suo percorso sino alla vetta.

Mentre ragionava sulla soluzione della domanda “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?“, tutto il pubblico è rimasto con il fiato sospeso.

La risposta accesa è stata la B: “Le iniziali della figlia“.

Gerry Scotti con commozione ha rivelato al nuovo campione di aver vinto il titolo e dai due la gioia si è diffusa a tutti i presenti fino al pubblico a casa, in una prima serata che ha registrato un incredibile boom di ascolti.

Di fronte al conduttore si è seduta poi la nuova concorrente, Beatrice Amorosi, la cui corsa ha subito un arresto inaspettato. La ragazza di Bologna ha dovuto abbandonare la competizione, ma è riuscita ad accaparrarsi 15mila euro.

La scalata al milione riparte stasera e, fra le fila dei pretendenti al titolo, è giunta voce di un concorrente che ha davvero avere tutte le carte in regola per vincere.

