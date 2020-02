Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni di oggi 12 febbraio

Chi l’ha Visto? stasera ospiterà i genitori di Marco Vannini, in studio per ringraziare il pubblico del programma per il suo supporto: tutte le anticipazioni sulla trasmissione.

Il programma di Federica Sciarelli andrà in onda in diretta su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Oggi ospiti di Chi l’ha visto saranno i genitori di Marco Vannini, Marina e Valerio Vannini, presenti in studio per ringraziare i telespettatori e il pubblico in genere per il grande sostegno ricevuto durante l’intera vicenda.

Altri casi finiranno sotto la lente di ingrandimento della trasmissione.

Scopriamo insieme cosa accadrà stasera in televisione.

I genitori di Marco Vannini ospiti di Chi l’ha visto e il caso Polizzi

Oggi, 12 febbraio, la conduttrice Federica Sciarelli accoglierà su Rai 3 Marina e Valerio Vannini, genitori di Marco.

Il ragazzo morì il 18 maggio 2015 nella villa della famiglia Ciontoli, in circostanze che non sono state mai del tutto chiarite. Tante le domande della famiglia Vannini ancora rimaste senza risposta, ma grande è stato il supporto ricevuto dai telespettatori del programma, dai manifestanti e dagli Italiani in generale. Diversamente da quanto decretato durante l’ultimo procedimento penale, per i tre imputati è stata confermata la condanna a tre anni di reclusione ciascuno e la sentenza per Antonio Ciontoli è stata rinviata a nuovo processo in Appello. La requisitoria del Pg. della Cassazione, Elisabetta Ceniccola, è stata condivisa dai giudici: “[Marco Vannini] Non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi”.

La trasmissione tornerà a concentrarsi sull’omicidio di Alessandro Polizzi, di cui molti elementi sembrano essere rimasti oscuri. Il 24enne morì nel 2013 per mano di Riccardo Menenti, condannato all’ergastolo e stasera ospite a Chi l’ha visto. L’uomo è stato scarcerato lo scorso 20 gennaio ed è in attesa del terzo grado di giudizio.

“Volevo fermare Alessandro, il ragazzo che dava fastidio a mio figlio. Gli volevo dare una lezione“, è la tesi dell’accusato sull’accaduto. Alcuni elementi trovati sulla scena del crimine, però, sembrano essere in contrasto con le dinamiche tipiche di un omicidio preterintenzionale. C’è, inoltre, la testimonianza di Julia Tosti, che ha riportato uno svolgimento dei fatti molto diverso da quello narrato da Riccardo Menenti.

Stasera l’imputato avrà modo di raccontare la propria verità in un’intervista con Federica Sciarelli.

