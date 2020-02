Siracusa | grave incidente aereo | ci sono 2 morti | FOTO

Un gravissimo incidente aereo a Siracusa porta ad un tragico bilancio di 2 morti. La dinamica di quanto successo nelle scorse ore.

A Siracusa un incidente aereo causa la morte di due persone. La sciagura ha avuto luogo per la precisione tra le località di Carlentini, Francofonte e Lentini, nella mattinata di mercoledì 12 febbraio 2020.

LEGGI ANCHE –> Incidente stradale | la vittima prima di morire | “Mamma non lasciarmi”

A schiantarsi al suolo un piccolo aliante, finito con l’impattare in una zona di campagna. Subito sono accorsi i Vigili del Fuoco per spegnere un incendio che ha fatto seguito all’impatto. L’aereo di piccole dimensioni ha preso fuoco ed il rogo è stato domato entro poco tempo. Assieme ai pompieri sono giunti anche gli agenti di polizia della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e gli ispettori dell’Agenzia nazionale sicurezza volo e dell’Ente nazionale aviazione civile.

LEGGI ANCHE –> Incidente al supermercato | auto travolge il banco frutta FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incidente aereo Siracusa, inchiesta della Procura per capire le cause

L’aereo era decollato dall’aeroclub di Catania per un volo di addestramento. A bordo c’erano un istruttore con alle spalle centinaia e centinaia di ore di esperienza ed un suo giovane allievo. Il modello era un Tecnam P2002. Non si conoscono i motivi che hanno provocato questo incidente aereo a Siracusa. Gli esperti hanno raccolto la carcassa del Tecnam per sottoporla ad analisi approfondite e cercare di capirne di più. Le vittime erano già morte all’arrivo dei soccorritori. Erano rimaste intrappolate tra le lamiere mentre il fuoco si propagava attorno a loro. Su quanto successo nelle scorse ore ha aperto una inchiesta la Procura della Repubblica di Siracusa.

LEGGI ANCHE –> Giuseppe e Mario, chi sono i macchinisti morti nell’incidente del Frecciarossa