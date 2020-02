Roberta Castoldi, chi è la sorella di Morgan: carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Roberta Castoldi, chi è la sorella di Morgan: cosa fa nella vita, rapporti col fratello, musica, poesia e ricerca.

Monzese classe 1971, Roberta Castoldi è una musicista italiana, sorella maggiore del cantante Morgan. Attualmente lavora presso il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, dove si occupa di percezione visiva. Anche lei ha avuto a che fare con il mondo dello spettacolo.

Oltre che musicista, è una ricercatrice, poetessa e traduttrice, che ha collaborato tra gli altri con Elisabetta Sgarbi. Nel panorama musicale, ha lavorato in studio con i Bluvertigo, la band di cui il fratello è stato leader, ma non solo.

Chi è Roberta Castoldi, sorella di Morgan

Di lei si è parlato molto in questi giorni e in particolare dei rapporti con fratello, che non sarebbero dei migliori. Interprete di un cortometraggio per la regia di Asia Argento dal titolo “La scomparsa”, tratto dalla sua omonima raccolta poetica, oltre che coi Bluvertigo ha inciso dischi con David Byrne, Franco Battiato, Afterhours, Verdena, Cesare Basile, John Parish e molti altri. Con Morgan ha collaborato al disco ‘Non all’amore, non al denaro né al cielo’, album che reinterpreta il celebre disco di Fabrizio De André ispirato ad Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.

Roberta Castoldi è Laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, Specializzata in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, quindi ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Filosofia e Scienze Cognitive presso l’Università degli Studi di Messina. Inoltre, ha studiato violoncello presso il Liceo Musicale Appiani di Monza e l’Accademia Internazionale della Musica di Milano. Ha collaborato come strumentista e vocalist con il fratello Morgan anche in Metallo non metallo, Zero, Canzoni dell’appartamento. I due sono andati anche in tour nel 2011 in trio con il fagottista Marco Santoro. L’altra grande passione della sorella di Morgan è per la poesia: compositrice raffinata, sono diverse le sue raccolte.