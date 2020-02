Pomezia, drammatico incidente camion-moto sulla via del Mare: un morto

Un gravissimo incidente sulla via del Mare, a Pomezia, è costato la vita a un centauro che con la sua motocicletta è andato a schiantarsi contro un camion.

Pomeriggio di paura sulla via del Mare, a Pomezia, pochi chilometri a sud di Roma, dove un camion si è scontrato con una moto all’altezza della zona dei Colli di Enea, fra Pratica di Mare e Torvaianica. Immediato l’intervento dei soccorritori – sul posto il personale sanitario del 118 con l’eliambulanza – ma per il motociclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un ennesimo incidente mortale sulla via del Mare

Ancora da accertare l’esatta dinamica di questo incidente mortale. Allo scopo sono impegnati sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Pomezia per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Si sa solo che il centauro è morto praticamente sul colpo: il violento impatto e poi un terribile volo fuori dalla sella, prima di finire riverso sull’asfalto, non gli hanno lasciato scampo. Non è stata ancora diffusa l’identità della vittima né altre informazioni sull’incidente. Al momento il traffico è completamente bloccato sulla via del Mare in entrambe le direzioni.

EDS