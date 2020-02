Pechino Express: Marco Berry litiga furiosamente con la figlia

Inizia male l’avventura di Marco Berry e della figlia Ludovica a Pechino Express: i due infatti sono stati protagonisti di una violenta lite.

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Marco Berry a Pechino Express. La storica Iena ha avuto una furente discussione con la figlia Ludovica. Il tutto è cominciato quando i due si trovavano in Thailandia ed erano ospiti del reality in casa di gente del luogo. Ad un tratto Ludovica ha cominciato ad urlare contro il padre e a minacciarlo di lasciare il programma.

Tutto è cominciato per una non ben precisata questione di “banane“, ma mentre i due discutevano si è compreso che il motivo del contendere era più legato a questioni personali e caratteriali. Insomma sembra che proprio il rapporto di profonda conoscenza tra i due abbia fatto emergere qualche attrito di troppo da una questione di poco conto.

Marco Berry litiga con la figlia e con il cameraman

Tutto, come detto, è cominciato quando Berry ha chiesto alla figlia di andare a cercare insieme delle banane. Ad un tratto infatti Ludovica ha detto: “Banane? Papà io non cerco un c***o”. A quel punto Marco le ha risposto: “Allora sediamoci, cerca tu se vuoi”. Ludovica allora gli ha risposto: “Basta, così io non gioco più” e Berry ha chiosato con un “Nemmeno io”.

La ragazza a quel punto ha cercato di chiudere la polemica chiedendo al padre di cercare di calmarsi. L’ex illusionista ha detto che in realtà non era nervoso, ma questa affermazione ha fatto arrabbiare nuovamente la figlia: “Ti conosco, sei mio padre, non sei calmissimo. Non farmi inc…re”. Berry risponde: “Basta, sono calmo” e la figlia ancora più furente: “Ca***. dici! Chiudiamola qui, padre e figlia non funzionano”. Berry: “Tu non mi punti il dito contro”. “Sì, invece, po*** pu***na”, la replica della giovane. “Non dire parolacce”.