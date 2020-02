Mozzarella e Nutella? La combinazione shock di un caseificio pugliese

Mozzarella e Nutella, un caseificio in Puglia ha inventato una nuova combinazione di sapori esplosiva. Ecco perchè non la vedremo mai al supermercato.

Mozzarella e Nutella, non sarebbe mai venuto in mente a nessuno eppure qualcuno ci ha pensato davvero. La combinazione di due sapori così diversi sfiora l’impossibile, ma a quanto pare piace moltissimo. La realizzano in Puglia, a Martina Franca, in provincia di Taranto. Il caseificio Semeraro ha inventato questo nuovo “spuntino” e Rosita, figlia del titolare Francesco, spiega: “Sarebbe come una burrata, ma all’interno ci trovi il cuore di Nutella. Se si mangia calda, appena fatta, ha il sapore del latte con il Nesquik. Da fredda, invece, si sente il contrasto fra dolce e salato”.

Mozzarella e Nutella, ecco perchè non arriverà mai al supermercato

Rosita e Francesco spiegano anche perchè non la vedremo mai negli scaffali dei supermercati: “È da vendere in giornata, a causa dei suoi ingredienti deperibili. E’ meglio lavorare su ordinazione, anche perché la mozzarella alla Nutella sembra dia il meglio ai ricevimenti”. La nuova ricetta sembra essere particolarmente apprezzata anche dai giovani non italiani: “Abbiamo avuto in visita degli studenti Erasmus, e l’hanno apprezzata”, raccontano i Semeraro.