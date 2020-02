Dopo la squalifica a Sanremo, il cantante Morgan rivede la madre: l’incontro tra i due dopo 6 mesi, dopo il programma ‘Vieni da me’.

La telenovela Morgan si sposta dalla squalifica con Bugo dal palco di Sanremo ai rapporti con la famiglia. L’ex leader dei Bluvertigo, a quanto pare, non avrebbe buoni rapporti con la sorella e per mesi non avrebbe visto la madre.

Ieri a ‘Vieni da me’ era ospite proprio la mamma dell’ex leader dei Bluvertigo, la signora Luciana. Questa non ha preso in toto le difese del figlio sul caso Sanremo, ma ha spiegato: “Non doveva fare questo, doveva discutere con Bugo in un’altra sede”.

L’incontro tra Morgan e la mamma Luciana

Durante la trasmissione della Balivo, la donna ha pianto e Morgan ha chiamato in diretta: “Non devi piangere. Sono felice che stai bene. Sono felice della vita che faccio, ringrazio Dio tutti i giorni per il fatto di fare il musicista. Perché sono un uomo libero”. Successivamente, Caterina Balivo aveva invitato l’ex leader dei Bluvertigo a raggiungere la madre, che era negli studi Rai in Corso Sempione a Milano.

Il musicista ha accettato l’invito e ha raggiunto la madre con il monopattino. I due si sono abbracciati e poi si sono messi seduti al bar, su un tavolino, a discutere del più e del meno. Mamma e figlio non si incontravano da ben sei mesi e a quanto pare Morgan da tempo si è allontanato dalla famiglia, in particolare dalla sorella, che lo ha aiutato economicamente. La donna ha così anche scoperto il nuovo indirizzo del figlio, dopo lo sfratto dei mesi scorsi.