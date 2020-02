Mia Ceran, chi è: carriera e vita privata della conduttrice

Carriera e vita privata di Mia Ceran: chi è la conduttrice televisiva diventata famosa grazie alla trasmissione sportiva Quelli che il calcio.

Classe 1986, lanciata sul piccolo schermo molto giovane, come inviata in diversi programmi di informazione di La7, Mia Ceran è diventata nota grazie alla trasmissione sportiva Quelli che il calcio.

Leggi anche –> Michela Persico, chi è: età, vita privata, carriera della sexy conduttrice

Nella vita privata è fidanzata con Malcolm Pagani, figlio del noto produttore e sceneggiatore cinematografico Amedeo e della scrittrice Barbara Alberti.

Leggi anche –> Malcolm Pagani, chi è: carriera e vita privata dello scrittore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sulla conduttrice Mia Ceran

Con oltre 120mila follower, la conduttrice televisiva è molto seguita anche attraverso il suo profilo Instagram. Nata a Treviri, Germania Ovest, nel 1986, suo papà è tedesco, sua madre di origini slave. Fino a 13 anni cresce negli Usa, quindi si trasferisce a Roma. Qui ha conseguito il bachelor’s degree in Business Administration presso la John Cabot University. Ha quindi frequentato uno stage alla sede romana della CNN, prima di diventare collaboratrice di Mediaset.

Dal 2011, Mia Ceran è giornalista professionista. Nello stesso anno, passa a La7, facendosi notare in L’Aria che tira e In Onda Estate. Nel 2013, arriva la Rai: è inviata di Agorà, Millennium, quindi Uno Mattina Estate. Dal 2015, diventa parte integrante del cast di Quelli che il calcio, programma che conduce in prima persona dal 2017, coadiuvata da Luca e Paolo. Contestualmente, conduce altre trasmissioni speciali, sempre in Rai.