Mattino 5: Adriana Volpe e Michele Cucuzza al timone? – VIDEO

Adriana Volpe e Michele Cucuzza al timone di Mattino 5: ipotesi che saranno i due concorrenti del Grande Fratello Vip a sostituire Federica Panicucci.

Novità in vista per Adriana Volpe e Michele Cucuzza, i concorrenti del Grande Fratello edizione Vip, che presto potrebbero ritrovarsi al timone dello stesso programma. La bomba viene lanciata da alcuni siti Internet specializzati.

La showgirl, come noto, ha avuto una lunga querelle con Giancarlo Magalli che è addirittura finita in tribunale, mentre si era parlato di un ingresso del conduttore nella Casa, per un chiarimento.

Si arrivò addirittura a parole pesanti e battute in diretta. Adriana Volpe è passata a Mezzogiorno in Famiglia, per poi essere del tutto estromessa dai palinsesti Rai. Da molto tempo, dunque, non è più in Rai e il passaggio a Mediaset sembra quasi una logica conseguenza di quanto accaduto in passato. Al suo fianco, potrebbe esserci un altro storico volto Rai. Il tutto a discapito di Federica Panicucci, che potrebbe lasciare Mattino 5, con destinazione verso altre trasmissioni. Anche Michele Cucuzza, peraltro, aveva lasciato la Rai e molti interrogativi sul suo addio erano rimasti in sospeso.