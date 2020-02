Maria Grazia Cucinotta ricoverata: le sue condizioni – VIDEO

Apprensione nelle scorse ore per l’attrice Maria Grazia Cucinotta ricoverata d’urgenza in ospedale: quali sono ora le sue condizioni.

Preoccupazione ieri sera per tutti i fan di Maria Grazia Cucinotta. L’attrice infatti ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale poco prima dell’inizio di uno spettacolo del quale era protagonista.

Leggi anche –>Maria Grazia Cucinotta ‘irriconoscibile’: cosa le è accaduto

La nota attrice avrebbe dovuto essere in scena nel Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, ma è stata appunto accompagnata in ospedale in ambulanza.

Leggi anche –>Allontanato perché disturba i vicini: la denuncia di Maria Grazia Cucinotta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stando alla ricostruzione, la Cucinotta ha avvertito un malessere, ma ha continuato a prepararsi per andare in scena. Poco prima dell’inizio, però, il malore è divenuto insopportabile ed è stato chiamato urgentemente un medico. A quel punto è dovuta arrivare anche l’ambulanza e portarla all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il suo staff ha poi rassicurato che l’attrice sta meglio. Nulla di grave, ma in ogni caso l’attrice resterà a riposo e lo spettacolo è stato comunque rinviato.