Maria Grazia Cucinotta accusa un malore: rinviato lo spettacolo

Maria Grazia Cucinotta ha accusato un malore poco prima dell’inizio di uno spettacolo teatrale di cui era protagonista a Castellammare di Stabia.

Grande preoccupazione ieri sera per tutti i fan di Maria Grazia Cucinotta. L’attrice infatti ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale poco prima dell’inizio di uno spettacolo del quale era protagonista. Non è chiaro per quale motivo si sia sentita male ma gli spettatori sono stati testimoni involontari dell’accaduto, visto che l’attrice è stata portata via quando il sipario era già alzato.

Maria Grazia doveva recitare ieri sera nella commedia di Massimiliano Vado ‘Figlie di Eva’. Già all’ingresso nel camerino del Teatro a Castellammare di Stabia, la Cucinotta ha avvertito un malessere, ma ha continuato a prepararsi per andare in scena. Poco prima dell’inizio, però, il malore è divenuto insopportabile ed è stato chiamato urgentemente un medico per una visita immediata.

Malore Maria Grazia Cucinotta: come sta l’attrice?

Poco dopo l’arrivo del medico è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza. Il medico ha ritenuto opportuno che l’attrice facesse dei controlli più approfonditi ed è stata portata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Ovviamente a causa dell’accaduto è stato rinviato lo spettacolo e le persone giunte a teatro sono dovute tornare a casa con la preoccupazione per quanto successo all’attrice.

Preoccupazione che per fortuna può anche essere accantonata. E’ stato proprio lo staff dell’attrice che ha comunicato che non si è trattato di nulla di grave e che dopo i controlli in ospedale Maria Grazia si è sentita meglio.