Loredana Lecciso | “Tanti tentativi di fare pace con Romina”

C’è ostilità tra Loredana Lecciso e Romina Power, “ma solo da parte sua”, afferma la prima. “Ho provato più volte ad essere sua amica, senza avere risposte”.

Tra Loredana Lecciso e Romina è risaputo che il rapporto sia pessimo. Le due ex mogli di Al Bano non hanno dialogo e qualunque loro incontro si è sempre trasformato in scontro, sia a distanza che dal vivo.

Diversi rumors parlano anche di liti feroci avvenute quando le due – entrambe dotate di una forte personalità – si sono trovate faccia a faccia. Ora arrivano le parole della Lecciso, a poco più di una settimana di distanza dall’esibizione congiunta di Al Bano e Romina in qualità di superospiti al Festival di Sanremo. I due hanno cantato insieme sul palco dell’Ariston dopo 25 anni. Nel corso di una intervista a ‘Chi’, Loredana Lecciso afferma di essere maturata. “Intanto posso dire che con Al Bano la passione non si è mai spenta. Anzi, è andata sempre crescendo. Ci sentiamo diverse volte al giorno, anche in videochiamata. Parlare con lui è stimolante e costruttivo.

Loredana Lecciso Romina: “Più volte ho provato ad esserle amica”

La Lecciso è consapevole di fare attualmente parte di una famiglia assai unita, nonostante la separazione con il cantante di Cellino San marco. “Insieme abbiamo messo su una famiglia molto bella. Ma ammetto che in passato sono stata troppo impulsiva. Me ne fossi resa conto 20 anni fa, oggi le cose sarebbero diverse. Ma ho imparato a gestire me stessa e le mie emozioni. Oggi sono molto felice”. Inevitabile un accostamento Loredana Lecciso Romina. “Io ho provato più volte a diventare sua amica. Non sono andata a Sanremo perché anche altre volte ho preferito non assistere alle esibizioni di Al Bano dal vivo al Festival. In molti parlano e scherzano sulla mia rivalità con la Power ed io sono sempre stata al gioco. Da parte mia però non c’è alcuna ostilità. Più e più volte ho tentato di tenderle la mano, senza però mai avere risposte”.

