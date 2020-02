Raoul Bova e Rocio Munoz Morales continuano a parlare di sé: i due sono stati paparazzati mentre litigavano in strada

La storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales vive sempre tra alti e bassi. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati all’uscita della pizzeria molto arrabbiati. I due hanno ripreso a discutere con la donna che esce per prima e l’attore italiano alle spalle. Lui poi l’ha raggiunta ed hanno iniziato a parlare nuovamente. Musi lunghi e tanta tensione negli occhi della coppia.

Lite Bova-Rocio Munoz, i motivi

Già da tempo ci sarebbero stati tensioni all’interno del loro rapporto. La coppia era a Roma in pizzeria senza figli. Forse è stata una cena romantica finita male, ma c’era aria tesa come riportato dal settimanale Diva e Donna. Dal locale sono usciti separati per poi fermarsi più in avanti. Intervistata dal settimanale F è tornata a parlare l’ex moglie di Bova, Chiara Giordano, insieme per ben tredici anni. Il rapporto tra i due, a poco a poco, è stato ricostruito per amore dei figli: Alessandro Leon di 19 anni e Francesco di 18. Al settimanale F ha svelato: “Ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie”. Non c’è mai pace nella vita amorosa di Bova.