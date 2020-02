Lady Colin Campbell, chi è: età, carriera, vita privata della scrittrice inglese

Lady Colin Campbell è una famosa scrittrice inglese, ex moglie di Ian Douglas Campbell, Duca di Argyll. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Lady Colin Campbell, all’anagrafe George William Ziadie, è una scrittrice britannica di origine giamaicana, molto nota al mondo letterario statunitense e intimamente legata alla famiglia reale inglese. Un personaggio tutto da scoprire, e non a caso Piero Chiambretti l’ha voluta ospita a Cr4 La Repubblica delle donne. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Lady Colin Campbell

Lady Colin Campbell è nata in Giamaica il 17 agosto del 1949, sotto il segno del Leone, in una famiglia numerosa di origini benestanti. Nel corso della sua vita privata ha avuto dei problemi di salute e di malformazione genitale, ragion per cui, dopo un intervento chirurgico, sentendo prevalere il suo “lato” femminile, in gioventù ha cambiato legalmente il suo nome in Georgia. Fu sua nonna a regalarle 5 mila dollari per sottoporsi a un intervento chirurgico genitale correttivo.

Nel 1974, dopo un innamoramento-lampo, Lady Colin Campbell ha sposato Lord Colin Ivar Campbell, figlio dell’11esimo Duca di Argyll, dal quale però ha divorziato pochi mesi dopo, sulll’onda dello scandalo legato al suo cambio di identità anagrafica. Anni dopo, nel 1993, Lady Campbell ha deciso di adottare due bambini: Misha e Dima, entrambi russi, ormai cresciuti ma sempre molto presenti nei suoi post su Instagram.

In gioventù Lady Colin Campbel si è trasferita a New York per frequentare il Fashion Institute of Technology, dopo di che ha intrapreso la sua carriera da scrittrice, anche a seguito di alcune dolorose vicende personali. Finora ha pubblicato tre libri di successo sulla famiglia reale britannica, tra cui le biografie di Diana, Principessa del Galles e della Regina Elisabetta. Oltre alla scrittura le piace anche la vita mondana, tanto che lei stessa si definisce una “socialite”. E in passato ha lavorato anche come modella.

