J-Ax, scatto col Papa su Instagram: “Ci odiano le stesse persone”

Il noto rapper J-Ax ha dedicato un lungo – e per molti versi sorprendente – post su Instagram a Papa Francesco. Ecco le sue parole.

La coppia che non ti aspetti: chi l’avrebbe mai detto, infatti, che un personaggio come J-Ax un giorno avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram due foto che lo ritraggono assieme a Papa Francesco, accompagnate da un lungo post elogiativo nei confronti del Pontefice? Tant’è. I due, stando a quanto scrive il rapper, hanno molti più elementi in comune di quanto si possa pensare.

L’elogio di J-Ax a Papa Francesco

Il lungo post di J-Ax parte da un interrogativo decisamente impegnativo: “Come facciamo a capire cosa pensa o cosa prova un gigante del Mondo? Dobbiamo essere dei neri vessati dalla polizia per rispettare e comprendere la grandezza di Martin Luther King? Dobbiamo aver studiato fisica per realizzare come Albert Einstein abbia cambiato il mondo?”.

La risposta, suggerisce il rapper, è “no”. “Ci sono persone così speciali da essere capaci di trascendere il contesto in cui hanno vissuto e la loro audience naturale di riferimento per arrivare a tutti – chiarisce J-Ax -. Penso che sia lo stesso con Papa Francesco. Anche se non si è cattolici – o addirittura credenti – non si può non ammirare la vita di Bergoglio e il modo in cui sta affrontando il suo ruolo di leader di miliardi di persone”.

Secondo l’artista, infatti, il Papa “avrebbe potuto continuare in silenzio a fare quello che tutti i suoi predecessori hanno fatto e avrebbe ricevuto solo lodi e ammirazione dai poteri forti di questo Paese. Invece ha preferito dire quello che era necessario e che in molti non vogliono sentire – e questo significa trascinarsi dietro il livore di chi ha fatto dell’odio e della divisione la propria agenda politica e sociale”. “E così – conclude – mi ritrovo in un punto della mia vita in cui sono a stringere la mano a un uomo con cui condivido gli ideali di giustizia sociale e la gente che ci odia. E poi guardo meglio e ho di fronte il Papa”. E’ un piccolo miracolo anche questo…

EDS