Inter Napoli Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per l’andata delle semifinali della Coppa Italia tra Inter e Napoli: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 20.45, il match valido per le semifinali di andata della Coppa Italia tra Inter e Napoli. Nell’altra semifinale si affrontano Milan e Juventus.

Le 2 squadre si sono affrontate appena un mese fa, il 6 gennaio, al San Paolo, con i nerazzurri che vinsero per tre reti a uno (rivivi quella partita in questo video). Gli ospiti non vincevano a Napoli dall’ottobre 1997 e in 13 precedenti sfide hanno raccolto solo 4 punti e ben 9 sconfitte.

Inter Napoli: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Undicesimo confronto in Coppa Italia tra Inter e Napoli: cinque successi nerazzurri, contro i due partenopei. L’unica semifinale tra le 2 squadre risale alla stagione 1997: passarono i partenopei ai calci di rigore. L’Inter è imbattuta in casa contro il Napoli in Coppa Italia, grazie a due successi e un pareggio. Gli ultimi confronti in Coppa Italia si sono giocati tutti al San Paolo. L’ultima sfida a San Siro tra le 2 squadre è datata dicembre 2018: finì uno a zero per l’Inter, con scontri tra tifoserie e un tifoso nerazzurro morto, e i cori contro Koulibaly che fecero clamore.

Inter Napoli, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Tra i nerazzurri, ancora panchina per Eriksen, mentre davanti si dovrebbe rivedere Lautaro, che in campionato sconta la squalifica. Tra gli ospiti, al centro dell’attacco ci dovrebbe essere Mertens e non Milik. Queste le possibili formazioni:

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R.Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.