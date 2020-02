Conosciamo meglio la storia di Giulia Lamarca: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della travel blogger

Giulia Lamarca è una ragazza laureata in psicologa, ex pallavolista e tennista, originaria di Torino. Sette anni fa ha dovuto fare i conti con la sua disabilità dopo un incidente in scooter con il suo fidanzatino dell’epoca. All’inizio pensava di esser rotta soltanto un piede, poi la diagnosi negativa con la lussazione vertebrale con paraplegia incompleta. Nella sua vita è sempre stata attiva a livello di sport: ha giocato a pallavolo in una squadra femminile e in una mista praticando anche molto tennis. Il suo sogno era quello di diventare allenatrice di tennis per i bambini. Dopo i nove mesi in ospedale è nata in lei la passione per i viaggi. Ha conosciuto il suo attuale marito proprio in quei mesi travagliati visto che è un fisioterapista. Così un giorno le ha proposto di fare un viaggio in Australia: da quel giorno non ne può fare più a meno. Ma non è sempre così facile come lei ha svelato in un’intervista a Leggo: “Le difficoltà cominciano dalla prenotazione del biglietto aereo, passando per l’assistenza disabili che a volte non c’è. Spesso le carrozzine vengono rotte nel trasporto in stiva. Per questo ho lanciato un hashtag, #dirittoalvolo, che grazie a Instagram è diventato virale e mi ha consentito di lanciare una petizione sulla piattaforma Change.org per difendere i diritti di tutti i disabili che in tre mesi ha raccolto oltre 87mila firme”.

Giulia Lamarca chi è: vita privata

Dopo l’incidente ormai è diventata una travel blogger viaggiando così spesso con suo marito. Sul suo profilo Instagram vanta circa 44mila follower e grazie proprio al social network ha potuto ripartire alla grande, più forte di prima senza scoraggiarsi mai.