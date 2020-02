Donna trovata morta | Marina Buttazzoni era sparita da un mese

È di Marina Buttazzoni il corpo della donna trovata morta nelle acque antistanti Trieste. Lei era sparita da un mese, è mistero su quanto successo.

È finita in tragedia la vicenda di Marina Buttazzoni, con la donna trovata morta a Sistiana, nei pressi di Portopiccolo, in provincia di Trieste. Lei aveva 55 anni ed era sparita da casa il 17 gennaio scorso. Il suo corpo è stato notato in mare, da dove è stato ripescato.

Lo ha visto un uomo che si trovava in barca in quella zona, e che subito ha provveduto ad allertare le forze dell’ordine. Subito c’è stato l’intervento di polizia e vigili del fuoco, con l’identificazione del corpo di Marina Buttazzoni avvenuto tramite alcuni rilievi che non sembrano lasciare dubbi. Anche la Prefettura di Trieste parla di probabilità molto elevate che quella donna trovata morta sia proprio Marina. Lei era molto conosciuto ad Udine, dove risiedeva e dove svolgeva la professione di artigiana.

Donna trovata morta, fatto di tutto per ritrovare Marina Buttazzoni

L’ultima persona ad averla vista era stata la madre, alla quale Marina disse che sarebbe stata fuori per il fine settimana e che avrebbe fatto ritorno la sera di lunedì 20 gennaio. Invece le cose sono andate molto diversamente. Di lei si sono perse le tracce per ben quattro settimane, fino al macabro, tragico ritrovamento nelle acque dell’Adriatico che bagna la costa triestina. Il fratello aveva lanciato un allarme allo scopo di ritrovare la 55enne sparita nel nulla. I vigili del fuoco di Trieste avevano intrapreso anche una battuta di ricerca nel tratto di mare antistante la località di Duino Aurisina, da dove era stata agganciata la cella telefonica del telefonino della Buttazzoni. Poi ogni traccia è andata perduta. Per le sue ricerche i pompieri, la polizia e la Protezione Civile hanno utilizzato diverse imbarcazioni ed anche un elicottero.

