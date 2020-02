Carolyn Robb, chi è: età, carriera, vita privata della chef “reale” inglese

Il nome di Carolyn Robb, la chef più famosa d’Inghilterra, è legato a doppio filo a quello della Famiglia Reale. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Carolyn Robb è stata per circa un decennio la personal chef della famiglia più nota d’Inghilterra: i reali Windsor. Ha badato personalmente alla preparazione di colazione, pranzo e cena dei figli di Lady Diana e del Principe Carlo (e ovviamente non solo). Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Lady Diana ha tenuto un segreto al Principe Carlo durante la gravidanza di Harry

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Carolyn Robb

Carolyn Robb è nata nel Regno Unito e della sua vita privata non si sa praticamente nient’altro. Pur lavorando un lavoro in un contesto molto glamour ed esposto ai riflettori dei media, infatti, la Chef ha sempre preferito non far sapere nulla dei suoi fatti personali: è una donna molto discreta che non ama far parlare di sé. Al momento, non si sa se nemmeno se sia sposata, fidanzata o single. E’ presente su Instagram, ma la sua pagina non è molto seguita e le foto pubblicate sono pochissime.

Carolyn Robb è specializzata nella creazione di raffinati dessert che oggi sono stati raccolti in una collezione. Per arrivare tanto in alto ha dovuto studiare e lavorare molto. Dopo una laurea a Le Cordon Bleu di Londra, in particolare, ha intrapreso un percorso all’università del Sudafrica. Nel corso della sua carriera è stata anche la chef del Duca di Gloucester, cugino della regina d’Inghilterra, oltre che food editor. E ha lavorato in Medio Oriente come consulente in vari hotel.

Di recente Carolyn Robb ha preso parte a delle trasmissioni TV; a febbraio 2020, in particolare, è stata chiamata in qualità di ospite da Piero Chiambretti nel programma CR4, La Repubblica delle Donne, per parlare del Real Casa d’Inghilterra e del suo rapporto con la famiglia Windsor, ma non solo.

Leggi anche –> Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 12 febbraio

EDS